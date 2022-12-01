世界盃2022｜阿根廷生死戰鬥波蘭　美斯早段兩射門（持續更新）

卡塔爾世界盃2022最後一輪C組分組賽，阿根廷首戰爆冷不敵沙特阿拉伯，幸好次戰

有美斯救世，以一入球一助攻，率軍以2：0擊敗墨西哥。

今仗鬥有羅拔利雲度夫斯基的波蘭，阿根廷必須不敗，方能保住晉級希望。本文將持續更新阿根廷對波蘭的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日深夜3時上演，由NOW 618台直播。



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【15分鐘】美斯毫無疑問是阿根廷的進攻泉源，除了攻門，美斯其後一次轉向，阿古拿左路接應，推入大位右腳勁射，可惜直接高出。

【10分鐘】美斯接應迪馬利亞的橫傳，推入禁區左路起腳，過不了波蘭門將施捷斯尼，加上早前的右腳攻門，早段已有兩個射門。

美斯曾在禁區外以右腳起腳，可惜無功而還。（Getty Images）

世界盃C組的生死戰，阿根廷與波蘭各自為晉級而奮鬥。美斯當然正選領軍，前線配合迪馬利亞及艾華利斯攻堅，利辛度馬天尼斯再度先列後備，羅美路與奧達文迪扼守中路；波蘭方面，利雲度夫斯基前場掛帥。

阿根廷正選陣容（4-3-2-1）：

門將：23達米高馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、8馬高斯阿古拿

中場：7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打

進攻中場：10美斯、11迪馬利亞

前鋒：9祖利安艾華利斯



波蘭正選陣容（4-4-2）：

門將：1施捷斯尼

後衛：2馬迪卡殊、15基歷克、14基域諾、18比列薩尼斯基

中場：20施連斯基、6基斯甸比歷、10基祖華克、24比森法蘭高斯基

前鋒：16卡路施維達斯基、9利雲度夫斯基



D組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組出線形勢：

世界盃｜阿根廷美斯C組出線可能性一覽 贏波即晉級但和波高風險

美斯。（Getty Images）

羅拔利雲度夫斯基上仗入波後，即時眼泛淚光。（Getty Images）

阿根廷之前兩場表現：

波蘭之前兩場表現：

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