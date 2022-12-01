世界盃2022｜阿根廷2：0波蘭 艾華利斯妙射破網（持續更新）
卡塔爾世界盃2022最後一輪C組分組賽，阿根廷首戰爆冷不敵沙特阿拉伯，幸好次戰
有美斯救世，以一入球一助攻，率軍以2：0擊敗墨西哥。
阿根廷要擊敗波蘭，才可確保出線資格，上半場不乏埋門，當中包括美斯的12碼宴客，幸好阿根廷下半場由麥亞里士打及艾華利斯各建一功，最終兩球淨勝波蘭，有驚無險以C組首名晉級。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
換邊僅53秒，阿根廷就找到入球，盧斯路右路傳中，麥亞里士打第一時間撞射破網，阿根廷終於打破缺口。麥亞里士打接應後備入替的達利亞費高傳中，第一時間起腳，卻被施捷斯尼一抱入懷。
阿根廷其後一次中路入滲，安素費南迪斯交給艾華利斯，並在禁區內右腳熨射，兩度射破施捷斯尼的十指關，阿根廷67分鐘領先至2：0。艾華利斯再有入球機會，接應美斯的妙傳，邊走邊射卻網側出界，無法進一步擴大領先優勢。
阿根廷領先兩球下，沒有刻意搶攻，但波蘭守將基域諾防線一次誤傳，猶如助攻後備上場的拿達路馬天尼斯，可惜這名阿根廷前鋒一射斜出。達利亞費高補時階段挑射，施捷斯尼再撲出，結果阿根廷兩球淨勝波蘭，驚險地以C組首名晉級16強。
上半場戰情：
倘若阿根廷擊敗波蘭，就可穩奪出線資格，今仗當然踢得主動。美斯開賽早段接應迪馬利亞的橫傳，推入禁區左路起腳，過不了波蘭門將施捷斯尼，加上早前的右腳攻門，早段已有兩個射門。美斯毫無疑問是阿根廷的進攻泉源，除了攻門，美斯其後一次轉向，阿古拿左路接應，推入大位右腳勁射，可惜直接高出。
阿根廷右路側擊，艾華利斯接應地波傳中起腳，幸好波蘭守將擋出，其後阿古拿左路勁射斜出。迪馬利亞右路開角球，試圖「偷雞」直接彎向龍門，幸好施捷斯尼夠專注，一手托出底線。
阿根廷的攻勢愈來愈到肉，麥亞里士打傳給艾華利斯，這名曼城前鋒起腳被施捷斯尼撲出。艾華利斯其後再傳中，美斯衝門時被施捷斯尼打中臉部，隨後VAR認為施捷斯尼犯規吹罰12碼，由美斯操刀，被施捷斯尼捉到路撲出，兩軍上半場互無紀錄。
另外，繼上場對沙特阿拉伯後，施捷斯尼今屆已撲出兩個12碼，亦是自1966年世界盃以來，第3名門將一屆撲出兩個12碼（互射12碼除外）。
世界盃C組的生死戰，阿根廷與波蘭各自為晉級而奮鬥。美斯當然正選領軍，前線配合迪馬利亞及艾華利斯攻堅，利辛度馬天尼斯再度先列後備，羅美路與奧達文迪扼守中路；波蘭方面，利雲度夫斯基前場掛帥。
阿根廷正選陣容（4-3-2-1）：
門將：23達米高馬天尼斯
後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、8馬高斯阿古拿
中場：7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打
進攻中場：10美斯、11迪馬利亞
前鋒：9祖利安艾華利斯
波蘭正選陣容（4-4-2）：
門將：1施捷斯尼
後衛：2馬迪卡殊、15基歷克、14基域諾、18比列薩尼斯基
中場：20施連斯基、6基斯甸比歷、10基祖華克、24比森法蘭高斯基
前鋒：16卡路施維達斯基、9利雲度夫斯基
D組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組出線形勢：
世界盃｜阿根廷美斯C組出線可能性一覽 贏波即晉級但和波高風險
阿根廷之前兩場表現：
波蘭之前兩場表現：
其他有用連結：
世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
卡塔爾世界盃C組最後一輪分組賽賽程？
卡塔爾世界盃C組最後一輪分組賽，阿根廷將波蘭，沙特阿拉伯則對墨西哥。賽事於11月30日深夜3時舉行。
卡塔爾世界盃C組，有球隊提早出線嗎？
沒有，阿根廷、沙特阿拉伯、波蘭和墨西哥皆有出線希望。