世界盃2022｜阿根廷2：0波蘭　艾華利斯妙射破網（持續更新）

卡塔爾世界盃2022最後一輪C組分組賽，阿根廷首戰爆冷不敵沙特阿拉伯，幸好次戰

有美斯救世，以一入球一助攻，率軍以2：0擊敗墨西哥。

阿根廷要擊敗波蘭，才可確保出線資格，上半場不乏埋門，當中包括美斯的12碼宴客，幸好阿根廷下半場由麥亞里士打及艾華利斯各建一功，最終兩球淨勝波蘭，有驚無險以C組首名晉級。



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換邊僅53秒，阿根廷就找到入球，盧斯路右路傳中，麥亞里士打第一時間撞射破網，阿根廷終於打破缺口。麥亞里士打接應後備入替的達利亞費高傳中，第一時間起腳，卻被施捷斯尼一抱入懷。

即使美斯上半場12碼宴客，麥亞里士打換邊初段撞射建功。（Getty Images）

阿根廷其後一次中路入滲，安素費南迪斯交給艾華利斯，並在禁區內右腳熨射，兩度射破施捷斯尼的十指關，阿根廷67分鐘領先至2：0。艾華利斯再有入球機會，接應美斯的妙傳，邊走邊射卻網側出界，無法進一步擴大領先優勢。

阿根廷領先兩球下，沒有刻意搶攻，但波蘭守將基域諾防線一次誤傳，猶如助攻後備上場的拿達路馬天尼斯，可惜這名阿根廷前鋒一射斜出。達利亞費高補時階段挑射，施捷斯尼再撲出，結果阿根廷兩球淨勝波蘭，驚險地以C組首名晉級16強。

上半場戰情：

倘若阿根廷擊敗波蘭，就可穩奪出線資格，今仗當然踢得主動。美斯開賽早段接應迪馬利亞的橫傳，推入禁區左路起腳，過不了波蘭門將施捷斯尼，加上早前的右腳攻門，早段已有兩個射門。美斯毫無疑問是阿根廷的進攻泉源，除了攻門，美斯其後一次轉向，阿古拿左路接應，推入大位右腳勁射，可惜直接高出。

美斯曾在禁區外以右腳起腳，可惜無功而還。（Getty Images）

阿根廷右路側擊，艾華利斯接應地波傳中起腳，幸好波蘭守將擋出，其後阿古拿左路勁射斜出。迪馬利亞右路開角球，試圖「偷雞」直接彎向龍門，幸好施捷斯尼夠專注，一手托出底線。

阿古拿左腳勁射斜出。（Getty Images）

阿根廷的攻勢愈來愈到肉，麥亞里士打傳給艾華利斯，這名曼城前鋒起腳被施捷斯尼撲出。艾華利斯其後再傳中，美斯衝門時被施捷斯尼打中臉部，隨後VAR認為施捷斯尼犯規吹罰12碼，由美斯操刀，被施捷斯尼捉到路撲出，兩軍上半場互無紀錄。

另外，繼上場對沙特阿拉伯後，施捷斯尼今屆已撲出兩個12碼，亦是自1966年世界盃以來，第3名門將一屆撲出兩個12碼（互射12碼除外）。

施捷斯尼單手撲出美斯的12碼。（Getty Images）

世界盃C組的生死戰，阿根廷與波蘭各自為晉級而奮鬥。美斯當然正選領軍，前線配合迪馬利亞及艾華利斯攻堅，利辛度馬天尼斯再度先列後備，羅美路與奧達文迪扼守中路；波蘭方面，利雲度夫斯基前場掛帥。

阿根廷正選陣容（4-3-2-1）：

門將：23達米高馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、8馬高斯阿古拿

中場：7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打

進攻中場：10美斯、11迪馬利亞

前鋒：9祖利安艾華利斯



波蘭正選陣容（4-4-2）：

門將：1施捷斯尼

後衛：2馬迪卡殊、15基歷克、14基域諾、18比列薩尼斯基

中場：20施連斯基、6基斯甸比歷、10基祖華克、24比森法蘭高斯基

前鋒：16卡路施維達斯基、9利雲度夫斯基



D組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組出線形勢：

世界盃｜阿根廷美斯C組出線可能性一覽 贏波即晉級但和波高風險

美斯。（Getty Images）

羅拔利雲度夫斯基上仗入波後，即時眼泛淚光。（Getty Images）

阿根廷之前兩場表現：

波蘭之前兩場表現：

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