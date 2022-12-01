世界盃2022｜墨西哥罰球世界波　兩球領先沙特仍未夠（持續更新）

卡塔爾世界盃2022最後一輪C組分組賽，沙特阿拉伯將鬥墨西哥。

球迷們想繼續看到「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞的英姿，就要寄望這支美洲球隊取勝，他們只有贏波才能晉級16強。沙特方面，和波亦有晉級希望，但要視乎阿根廷對波蘭的賽果。

本文將持續更新沙特阿拉伯對墨西哥的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日深夜3時上演，由NOW 619台直播。



【04：41】另一場波蘭的基祖華克領黃牌，波蘭暫時有5面黃牌，仍比墨西哥的7面少。

【04：35】73分鐘，路爾斯查維斯再操刀主射罰球，直飛死角，但這次被艾奧維斯撲出。

艾奧維斯撲出罰球。（Getty Images）

【04：32】67分鐘，夏榮羅辛奴遠射，被艾奧維斯救到。

【04：27】同組另一場，阿根廷領先到2：0。若果以此紀錄完場，阿根廷首名晉級，波蘭及墨西哥同得4分，兩隊得失球、得球及對賽成績都難分高下，要靠公平競技積分；當時墨西哥今屆有7面黃牌，波蘭有4面黃牌，故波蘭晉級。

【04：15】52分鐘，墨西哥拉開到2：0。路爾斯查維斯處理罰球，30碼左腳勁射，直飛上角，艾奧維斯飛盡都救不到。這是路爾斯查維斯首個國家隊入球。按目前形勢，墨西哥雖然與波蘭同得4分，但得失球不如對方（波蘭為+1、墨西哥為0），未能升上次席。

路爾斯查維斯為墨西哥拉開到2：0。（Getty Images）

【04：11】48分鐘，墨西哥角球攻勢，施薩蒙迪斯在前柱改變方向，亨利馬田門前射入，領先1：0。按目前形勢，墨西哥雖然與波蘭同得4分，但得失球不如對方，未能升上次席。

亨利馬田在下半場為墨西哥開紀錄。（Getty Images）

亨利馬田與隊友慶祝。（Getty Images）

【04：09】47分鐘，路爾斯查維斯遠射，被艾奧維斯撲出。

【04：07】下半場展開。

【04：05】同組另一場，阿根廷以1：0領先。如果按目前比數，阿根廷以6分首名，波蘭以4分次名，墨西哥及沙特一起出局。

沙特對墨西哥。（Getty Images）

【03：53】上半場完結，兩隊踢成0：0，如果按目前比數，沙特及墨西哥都無法出線。墨西哥上半場佔68%控球，11次埋門3次中目標，至於沙特4次攻門1次中目標。

【03：52】51分鐘，沙特右路底線傳中，艾哈辛頭槌頂斜。這是沙特上半場最有威脅的攻勢。

【03：36】35分鐘，墨西哥角球攻勢，捷西斯加拿度中路接應炒波底高出。

捷西斯加拿度炒高。（Getty Images）

【03：25】25分鐘，柯布連賓尼達禁區內起肵，艾奧維斯落地救到。

【03：14】13分鐘，穆罕默德簡奴主射罰球高出。

穆罕默德簡奴主射罰球高出。（Getty Images）

【03：09】8分鐘，穆罕默德簡奴接應左路傳中，無人看管，「窩利」一抽高出。

【03：05】3分鐘，墨西哥的黃金機會，阿歷西斯域加接應直線單刀，被出迎快的艾奧維斯趕到撲出

艾奧維斯出得快，封到單刀。（Getty Images）

【03：00】比賽展開。

墨西哥球迷。（Getty Images）

沙特阿拉伯正選排陣：

門將：21艾奧維斯

後衛：17譚巴基迪、4艾阿米利、5艾布拉希

中場：2艾加拿連、15艾哈辛、23穆罕默德簡奴、12艾布度哈密特

前鋒：9艾布拉簡、11艾舒歷、10艾達沙尼



「墨西哥Sam哥」奧祖亞。（Getty Images）

墨西哥正選排陣：

門將：13奧祖亞

後衛：19山齊士拉莫斯、3施薩蒙迪斯、15赫達摩蘭奴、23捷西斯加拿度

防中：4艾臣奧馬艾華利斯、24路爾斯查維斯

攻中：22夏榮羅辛奴、17柯布連賓尼達、10阿歷西斯域加

前鋒：20亨利馬田



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墨西哥門將奧祖亞。（Getty Images）

「墨西哥吳鎮宇」及「阿根廷張家輝」。（Getty Images）

沙特鋒將艾達沙尼。（Getty Images）

墨西哥之前兩場表現：

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