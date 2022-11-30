世界盃2022｜沙特阿拉伯盼再演奇蹟 深夜3點鬥墨西哥｜持續更新
撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022最後一輪C組分組賽，沙特阿拉伯將鬥墨西哥。
球迷們想繼續看到「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞的英姿，就要寄望這支美洲球隊取勝，他們只有贏波才能晉級16強。沙特方面，和波亦有晉級希望，但要視乎阿根廷對波蘭的賽果。
本文將持續更新沙特阿拉伯對墨西哥的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日深夜3時上演，由NOW 619台直播。
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C組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組出線形勢：
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墨西哥之前兩場表現：
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沙特之前兩場表現：
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卡塔爾世界盃C組最後一輪分組賽賽程？
卡塔爾世界盃C組最後一輪分組賽，阿根廷將波蘭，沙特阿拉伯則對墨西哥。賽事於11月30日游夜3時舉行。
卡塔爾世界盃C組，有球隊提早出線嗎？
沒有，阿根廷、沙特阿拉伯、波蘭和墨西哥皆有出線希望。