世界盃2022｜沙特阿拉伯盼再演奇蹟　深夜3點鬥墨西哥｜持續更新

卡塔爾世界盃2022最後一輪C組分組賽，沙特阿拉伯將鬥墨西哥。

球迷們想繼續看到「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞的英姿，就要寄望這支美洲球隊取勝，他們只有贏波才能晉級16強。沙特方面，和波亦有晉級希望，但要視乎阿根廷對波蘭的賽果。

本文將持續更新沙特阿拉伯對墨西哥的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日深夜3時上演，由NOW 619台直播。



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C組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組出線形勢：

世界盃｜阿根廷美斯C組出線可能性一覽 贏波即晉級但和波高風險

墨西哥門將奧祖亞。（Getty Images）

「墨西哥吳鎮宇」及「阿根廷張家輝」。（Getty Images）

沙特鋒將艾達沙尼。（Getty Images）

墨西哥之前兩場表現：

沙特之前兩場表現：

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