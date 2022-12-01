世界盃2022｜沙特阿拉伯3點鬥墨西哥　上半場展開（持續更新）

撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022最後一輪C組分組賽，沙特阿拉伯將鬥墨西哥。
球迷們想繼續看到「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞的英姿，就要寄望這支美洲球隊取勝，他們只有贏波才能晉級16強。沙特方面，和波亦有晉級希望，但要視乎阿根廷對波蘭的賽果。
本文將持續更新沙特阿拉伯對墨西哥的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日深夜3時上演，由NOW 619台直播。

【03：25】25分鐘，柯布連賓尼達禁區內起肵，艾奧維斯落地救到。

【03：14】13分鐘，穆罕默德簡奴主射罰球高出。

【03：09】8分鐘，穆罕默德簡奴接應左路傳中，無人看管，「窩利」一抽高出。

【03：05】3分鐘，墨西哥的黃金機會，阿歷西斯域加接應直線單刀，被出迎快的艾奧維斯趕到撲出

艾奧維斯出得快，封到單刀。（Getty Images）

【03：00】比賽展開。

墨西哥球迷。（Getty Images）

沙特阿拉伯正選排陣：

門將：21艾奧維斯
後衛：17譚巴基迪、4艾阿米利、5艾布拉希
中場：2艾加拿連、15艾哈辛、23穆罕默德簡奴、12艾布度哈密特
前鋒：9艾布拉簡、11艾舒歷、10艾達沙尼

墨西哥正選排陣：

門將：13奧祖亞
後衛：19山齊士拉莫斯、3施薩蒙迪斯、15赫達摩蘭奴、23捷西斯加拿度
防中：4艾臣奧馬艾華利斯、24路爾斯查維斯
攻中：22夏榮羅辛奴、17柯布連賓尼達、10阿歷西斯域加
前鋒：20亨利馬田

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C組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組出線形勢：

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墨西哥門將奧祖亞。（Getty Images）
「墨西哥吳鎮宇」及「阿根廷張家輝」。（Getty Images）
沙特鋒將艾達沙尼。（Getty Images）

墨西哥之前兩場表現：

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沙特之前兩場表現：

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卡塔爾世界盃C組最後一輪分組賽賽程？

卡塔爾世界盃C組最後一輪分組賽，阿根廷將波蘭，沙特阿拉伯則對墨西哥。賽事於11月30日游夜3時舉行。

卡塔爾世界盃C組，有球隊提早出線嗎？

沒有，阿根廷、沙特阿拉伯、波蘭和墨西哥皆有出線希望。

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