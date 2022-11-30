世界盃｜阿根廷及法國命運今晚揭曉　即看最後一輪分組賽晉級形勢

2022世界盃最後一輪分組賽已展開，大部份組別出線形勢仍然未明朗，本文集合所有組別的出線形勢文章連結、及已完賽組別的出線球隊，讓大家更了解各組晉級的情況。



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A組（已完成）：荷蘭首名、塞內加爾次名；厄瓜多爾及卡塔爾出局

B組（已完成）：英格蘭首名、美國次名；伊朗及威爾斯出局

以下組別形勢請按連結觀看：

C組：阿根廷、波蘭、沙特阿拉伯、墨西哥——阿根廷出線有風險

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞——法國仍有機會失首名

E組：日本、西班牙、德國、哥斯達黎加——日本對西班牙無退路

F組：比利時、克羅地亞、摩洛哥、加拿大——摩洛哥機會最大

G組：巴西、瑞士、喀麥隆、塞爾維亞——巴西仍有可能失首名

H組：韓國、烏拉圭、葡萄牙、加納——葡萄牙左右大局

淘汰賽走線表：