世界盃2022｜克羅地亞鬥比利時陣容出爐　夏薩特列後備｜持續更新

卡塔爾世界盃2022最後一輪F組分組賽，克羅地亞將鬥比利時。

比利時陣前傳出內訌，雖然隊長夏薩特及門將泰拔高圖爾斯立即澄清，更衣室沒有打架爭吵，但以比利時連續兩仗踢來暮氣沉沉的表現，似乎難以說服球迷。

出線形勢方面，克羅地亞只要和波就能出線，即使輸波仍可視乎另一場摩洛哥對加拿大的賽果，有望晉級16強。

本文將持續更新克羅地亞對比利時的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月1日晚上11時上演，由NOW 618台直播。



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【1分鐘】開賽僅8秒，克羅地亞的比列錫在左路已有一次攻門，惟未能中目標。

比利時首兩場分組賽表現一般，要晉級今仗非勝不可，主帥馬天尼斯決定收起夏薩特及巴舒亞伊，改派狀態大勇的杜沙特及梅頓斯，配合迪布尼攻堅。克羅地亞方面，莫迪歷領軍，與波索域及比列錫出戰。

比利時正選陣容（3-4-2-1）：

門將：1泰拔高圖爾斯

後衛：2艾達韋列特、5維頓漢、21卡斯泰尼

中場：15梅尼亞、19丹當斯卡、6韋素、11思歷克卡拉斯高

進攻中場：7奇雲迪布尼、17李安度杜沙特

前鋒：14梅頓斯



克羅地亞正選陣容（4-3-3）：

門將：1利華高域

後衛：22祖蘭奴域、6洛夫雲、20古華迪奧、19波拿蘇沙

中場：10莫迪歷、11波索域、8高華錫

前鋒：9卡拉馬歷、14利華查、4比列錫



+ 2

夏薩特上兩輪表現平平，今仗被收起先列後備。（Getty Images）

F組加拿大已出局，克羅地亞、比利時及摩洛哥均有出線機會，其中克羅地亞佔優。即按以下文章，了解F組出線形勢：

世界盃2022｜比時利克羅地亞摩洛哥爭晉級 F組出線可能性一覽

（01美術製圖）

【克羅地亞近況】

克羅地亞中場大將莫迪歷，在人生三個「十年」都曾為國出戰歐洲國家盃和世界盃，寫下壇歷史。克羅地亞能否如去屆般驚喜走到決賽，實是未知數，對球迷而言，莫迪歷的比賽，實在是睇一場少一場。詳情見下文，一起感受「摩笛」的非凡成就：

克羅地亞悶和摩洛哥 莫迪歷一項數據創歷史

中場大師莫迪歷Magic Hour 從夕陽餘暉走至斑斕晚霞

莫迪歷（右）領克羅地亞上仗以4：1挫加拿大，出線形勢大好。（Getty Images）

克羅地亞之前兩場表現：

【比利時近況】

比利時當年的黃金一代已變一代老將，今屆踢來暮氣沉沉，上仗以0：2不敵摩洛哥後，更爆出內訌傳聞。不過隊長夏薩特及門將泰拔高圖爾斯已親自回應，強調更衣室內從沒打架爭執，夏薩特更笑言沒有跟維頓漢打架：「我不是愚蠢的，因為他比我強壯那麼多。」

世界盃2022｜傳比利時內訌盧卡古做和事佬 夏薩特笑對打架傳聞

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傳聞比利時更衣室內訌的三位主角，包括夏薩特及迪布尼。（Getty Images）

比利時之前兩場表現：

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