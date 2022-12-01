世界盃2022｜11點克羅地亞鬥比利時 和波已能出線16強｜持續更新
撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022最後一輪F組分組賽，克羅地亞將鬥比利時。
比利時陣前傳出內訌，雖然隊長夏薩特及門將泰拔高圖爾斯立即澄清，更衣室沒有打架爭吵，但以比利時連續兩仗踢來暮氣沉沉的表現，似乎難以說服球迷。
出線形勢方面，克羅地亞只要和波就能出線，即使輸波仍可視乎另一場摩洛哥對加拿大的賽果，有望晉級16強。
本文將持續更新克羅地亞對比利時的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月1日晚上11時上演，由NOW 618台直播。
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F組加拿大已出局，克羅地亞、比利時及摩洛哥均有出線機會，其中克羅地亞佔優。即按以下文章，了解F組出線形勢：
世界盃2022｜比時利克羅地亞摩洛哥爭晉級 F組出線可能性一覽
【克羅地亞近況】
克羅地亞中場大將莫迪歷，在人生三個「十年」都曾為國出戰歐洲國家盃和世界盃，寫下壇歷史。克羅地亞能否如去屆般驚喜走到決賽，實是未知數，對球迷而言，莫迪歷的比賽，實在是睇一場少一場。詳情見下文，一起感受「摩笛」的非凡成就：
克羅地亞之前兩場表現：
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【比利時近況】
比利時當年的黃金一代已變一代老將，今屆踢來暮氣沉沉，上仗以0：2不敵摩洛哥後，更爆出內訌傳聞。不過隊長夏薩特及門將泰拔高圖爾斯已親自回應，強調更衣室內從沒打架爭執，夏薩特更笑言沒有跟維頓漢打架：「我不是愚蠢的，因為他比我強壯那麼多。」
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比利時之前兩場表現：
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卡塔爾世界盃F組最後一輪分組賽賽程？
卡塔爾世界盃F組最後一輪分組賽，克羅地亞對比利時，摩洛哥則對已出局的加拿大。賽事於12月1日晚上11時舉行。
卡塔爾世界盃F組，有球隊提早出線嗎？
沒有，只有加拿大提早出局。克羅地亞、比利時和摩洛哥皆有出線16強機會。