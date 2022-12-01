世界盃2022｜摩洛哥薛耶治開紀錄　加拿大後防送禮（持續更新）

卡塔爾世界盃2022最後一輪F組分組賽，摩洛哥將鬥加拿大。

摩洛哥首仗賽和克羅地亞0：0，戰況沉悶，但第二戰以2：0擊敗比利時，表現令球迷眼前一亮，球隊出線形勢佳，賽和及贏波固然取得16強一席，即使不敵加拿大，仍有條件視乎克羅地亞對比利時的戰果，有望晉級。

加拿大篤定出局，但前鋒艾方素戴維斯上場取得加拿大歷來首個世盃入球，也是今屆最快「士哥」（68秒），反正肯定出局已無包袱，反而可以放開去踢，享受今屆最後一戰。

本文將持續更新摩洛哥對加拿大的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月1日晚上11時上演，由NOW 619台直播。



【23：05】4分鐘，摩洛哥由薛耶治先開紀錄，領先加拿大1：0。

【23：00】摩洛哥對加拿大上半場展開。

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摩納哥正選陣容（4-3-3）：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美、5阿古特、6路曼沙斯、3馬沙拉奧

中場：11沙比尼、4蘇夫恩岩拉伯特、8奧拿希

前鋒：7薛耶治、19安尼斯利、17保法爾



加拿大正選陣容（3-4-3）：

門將：18波贊

後衛：2阿里斯達莊士東、5域多利亞、4卡姆米拿

中場：11達莊保查蘭、14卡耶、21莊拿芬奧蘇里奧、3艾迪古比

前鋒：10凱列特、17拿連、19艾方素戴維斯



F組加拿大肯定出局，克羅地亞、比利時及摩洛哥均有出線機會，其中克羅地亞佔優。即按以下文章，了解F組出線形勢：

世界盃2022｜比時利克羅地亞摩洛哥爭晉級 F組出線可能性一覽

【摩洛哥近況】

摩洛哥今屆表現不俗，首仗面對克羅地亞力保不失，賽和0：0，第二場更以2：0擊敗「世二」比利時，踢出漂亮一仗。今晚面對已經出局的加拿大，即使輸波仍可視乎另一場克羅地亞對比利時的賽果，有望晉級16強，假若和波甚至贏波，當然穩奪16強一席。

摩洛哥英雄薛耶治。（Getty Images）

摩洛哥之前兩場表現：

【加拿大近況】

加拿大歷來第二次踢世界盃決賽周，雖然首仗以0：1負比利時，次仗以1：4負克羅地亞，但前鋒艾方素戴維斯開賽68秒就取得加拿大歷來首個世界盃入球，也是今屆開賽至今的最快入球。

艾方素戴維斯上仗取得加拿大歷來首個世盃入球。（Getty Images）

加拿大之前兩場表現：

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