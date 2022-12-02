世界盃2022｜日本落後西班牙　莫拉達3仗分組賽有入球｜持續更新

卡塔爾世界盃2022最後一輪E組分組賽，日本破釜沉舟，挑戰西班牙

E組出線形勢複雜，對日本而言，3分最為穩陣。眾將能否擊敗西班牙，就看森保一如何排陣了。

本文將持續更新日本對西班牙的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月1日深夜3時上演，由NOW 618台直播。



上半場戰報：

【35分鐘】日本的前場壓逼也有收穫，一再逼得西班牙後防傳球空間極小，但仍未製造到威脅。

【24分鐘】西班牙的傳球入滲，經常穿越日本墮後的防線。莫拉達與隊友配合後傳中，讓奧莫小禁區位置近射被板倉滉擋走。惟出界後，球證示意越位。

西班牙的奧莫在前線竄擾，日本後防不易應付。（Getty Images）

【23分鐘】莫拉達接應傳送入楔，窄位起腳射地波，未能考驗權田修一。

【18分鐘】西班牙在開賽後控制戰局，兩側翼衛快速落底之餘，中央亦不時互傳入滲至接應禁區頂。日本靠前場壓逼，嘗試尋找機會。

莫拉達小禁區輕鬆建功。（Getty Images）

【11分鐘】莫拉達連續3仗分組賽有士哥！他接應艾斯派古達右路斜角傳中，快板倉滉一步起跳，小禁區邊輕鬆頂入。西班牙1:0日本。

前田大然（左）向柏奧托利斯施壓。（Getty Images）

【8分鐘】日本前場壓逼奏效，在禁區邊焗甩西班牙的控球，惟幾腳傳球到右邊，伊東純也後上起腳，柱邊出界。

【6分鐘】日本派出3名中堅，連同伊東純也墮後，形成5後衛陣式。西班牙開賽初段，藉右翼尼高威廉斯發難，嘗試侵襲日本。

森保一又變陣，能否奏效?（Getty Images）

日本許勝不許和，首戰對德國的正選箭頭前田大然重回正選，後防留意右閘位再次有變，首選的酒井宏樹仍有傷，日職聯川崎前鋒的後衛谷口彰悟，今屆首次上陣。此外，久保建英、伊東純也及田中碧，今戰都重返正選。而多名前線攻擊主力，預料留在下半場搏殺。

日本正選陣容：

門將：12權田修一

後衛：14伊東純也、3谷口彰悟、4板倉滉、22吉田麻也、5長友佑都

中場：15鎌田大地、13守田英正、17田中碧、11久保建英

前鋒：25前田大然



西班牙處於出線的主導地位，部份正選有所變動。上仗後備入球的莫拉達今屆首次擔任正選，而中堅位置亦首次由柏奧托利斯擔任正選。

西班牙正選陣容：

門將：23烏尼雷蒙

後衛：2艾斯派古達、16洛迪卡斯簡迪、4柏奧托利斯、14巴迪

中場：9加維、5布斯基斯、26柏迪

前鋒：12尼高威廉斯、7艾華路莫拉達、21丹尼爾奧莫



西班牙賽前領先，出線機會看俏。（Getty Images）

E組出線形勢複雜，就連一勝一和的西班牙，也有出局的可能，日本、德國和哥斯達黎加，要晉級也不是絕望。即按以下文章，了解F組出線形勢：

世界盃｜日本和德國怎樣才能出線？E組所有出線可能性一覽

E組出線可能。（01美術製圖）

【日本近況】

互聯網由球迷的「大型道歉現場」變成「大型開火現場」，就是日本隊（準確點說是教練森保一）的近況了。上仗不敵哥斯達黎加，「藍武士」迅即由天堂跌落地獄，今場對西班牙，球迷自是希望他們踢回首仗擊敗德國的熱血，然後昂首晉級。

全世界都睇住森保一。（Getty Images）

之前兩仗都未曾正選上陣的南野拓實，今場能否帶領日本出線？（Getty Images）

日本之前兩場表現：

【西班牙近況】

西班牙上兩場1勝1和，最搶眼的球員肯定是兩名巴塞隆拿拉瑪西亞青訓產品：被視譽為「新小白」、「新沙維」的柏迪（Pedri）及加維（Gavi），兩人壓陣西班牙中場線，還看能夠帶領西班牙走多遠。

柏迪。（Getty Images）

加維。（Getty Images）

西班牙之前兩場表現：

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