世界盃2022｜深夜3時日本鬥西班牙　出線還看森保一｜持續更新

卡塔爾世界盃2022最後一輪E組分組賽，日本將鬥西班牙。

E組堪稱今屆世界盃最矚目一組，就由日本首戰爆冷擊敗德國開始！然而成也森保一、敗也森保一，這名教練由第一場的「神調動」，變成第二仗不明所以地沒派出最佳陣容應戰，導致以0：1不敵哥斯達黎加，無法先取6分提早出線。

E組出線形勢複雜，對日本而言，3分最為穩陣。眾將能否擊敗西班牙，就看森保一如何排陣了。

本文將持續更新日本對西班牙的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月1日深夜3時上演，由NOW 618台直播。



E組出線形勢複雜，就連一勝一和的西班牙，也有出局的可能，日本、德國和哥斯達黎加，要晉級也不是絕望。即按以下文章，了解F組出線形勢：

世界盃｜日本和德國怎樣才能出線？E組所有出線可能性一覽

E組出線可能。（01美術製圖）

【日本近況】

互聯網由球迷的「大型道歉現場」變成「大型開火現場」，就是日本隊（準確點說是教練森保一）的近況了。上仗不敵哥斯達黎加，「藍武士」迅即由天堂跌落地獄，今場對西班牙，球迷自是希望他們踢回首仗擊敗德國的熱血，然後昂首晉級。

全世界都睇住森保一。（Getty Images）

之前兩仗都未曾正選上陣的南野拓實，今場能否帶領日本出線？（Getty Images）

日本之前兩場表現：

【西班牙近況】

西班牙上兩場1勝1和，最搶眼的球員肯定是兩名巴塞隆拿拉瑪西亞青訓產品：被視譽為「新小白」、「新沙維」的柏迪（Pedri）及加維（Gavi），兩人壓陣西班牙中場線，還看能夠帶領西班牙走多遠。

柏迪。（Getty Images）

加維。（Getty Images）

西班牙之前兩場表現：

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