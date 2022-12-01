世界盃2022｜德國爭奪16強席位 今晚必要挫哥斯達黎加｜持續更新
撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022最後一輪E組分組賽，德國將鬥哥斯達黎加。
德國繼4年前史上首次世界盃分組賽出局後，今屆繼續跌跌碰碰，首戰不敵日本教人意外，上場對西班牙打和1：1，表現總算有改進。然而遲來的1分令球陷入晉級劣勢，面對哥斯達黎加，即使贏波，也要視乎日本對西班牙的戰果，方能決定出線命運。
本文將持續更新德國對哥斯達黎加的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月1日深夜3時上演，由NOW 619台直播。
E組出線形勢複雜，就連一勝一和的西班牙，也有出局的可能，日本、德國和哥斯達黎加，要晉級也不是絕望。即按以下文章，了解F組出線形勢：
必須一提的是，德國對哥斯達黎加一仗，6名女球證負責不同崗位，以「全女班」創下歷史。執法團隊中，最著名的是法國球證帕柏（Stephanie Frappart）她將成為世界盃史上首個女性主球證。
世界盃｜全女班球證團隊執法德國對哥斯達黎加 法國球證再創歷史
【德國近況】
德國還能有什麼近況？今仗為了一席16強，就是要拚盡全力！針將穆斯亞拿被譽為「新美斯」，他能否帶領德國脫險境？但此時此刻，球隊最懷念的，相信是一名能頂擅射的「轟炸機」中鋒。
德國之前兩場表現：
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【哥斯達黎加近況】
哥斯達黎加從首戰慘吞西班牙7蛋後「反底」，第二仗以1：0小勝日本，力保晉級希望，也令E組出線形勢變得複雜。
哥斯達黎加之前兩場表現：
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卡塔爾世界盃E組最後一輪分組賽賽程？
卡塔爾世界盃E組最後一輪分組賽，日本對西班牙，德國則對哥斯達黎加。賽事於12月1日深夜3時舉行。
卡塔爾世界盃E組，有球隊提早出線嗎？
沒有，西班牙、日本、德國和哥斯達黎加皆有出線16強機會。