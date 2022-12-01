世界盃2022｜德國爭奪16強席位　今晚必要挫哥斯達黎加｜持續更新

卡塔爾世界盃2022最後一輪E組分組賽，德國將鬥哥斯達黎加。

德國繼4年前史上首次世界盃分組賽出局後，今屆繼續跌跌碰碰，首戰不敵日本教人意外，上場對西班牙打和1：1，表現總算有改進。然而遲來的1分令球陷入晉級劣勢，面對哥斯達黎加，即使贏波，也要視乎日本對西班牙的戰果，方能決定出線命運。

本文將持續更新德國對哥斯達黎加的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月1日深夜3時上演，由NOW 619台直播。



E組出線形勢複雜，就連一勝一和的西班牙，也有出局的可能，日本、德國和哥斯達黎加，要晉級也不是絕望。即按以下文章，了解F組出線形勢：

世界盃｜日本和德國怎樣才能出線？E組所有出線可能性一覽

E組出線可能。（01美術製圖）

必須一提的是，德國對哥斯達黎加一仗，6名女球證負責不同崗位，以「全女班」創下歷史。執法團隊中，最著名的是法國球證帕柏（Stephanie Frappart）她將成為世界盃史上首個女性主球證。

世界盃｜全女班球證團隊執法德國對哥斯達黎加 法國球證再創歷史

【德國近況】

德國還能有什麼近況？今仗為了一席16強，就是要拚盡全力！針將穆斯亞拿被譽為「新美斯」，他能否帶領德國脫險境？但此時此刻，球隊最懷念的，相信是一名能頂擅射的「轟炸機」中鋒。

「新美斯」穆斯亞拿。（Getty Images）

德國之前兩場表現：

【哥斯達黎加近況】

哥斯達黎加從首戰慘吞西班牙7蛋後「反底」，第二仗以1：0小勝日本，力保晉級希望，也令E組出線形勢變得複雜。

憑基舒富拿（中）的入球，哥斯達黎加上仗擊敗日本全取3分。（Getty Images）

哥斯達黎加之前兩場表現：

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程