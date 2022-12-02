世界盃2022｜烏拉圭連入兩球 加納安祖阿休射失12碼（持續更新）
卡塔爾世界盃2022最後一輪H組分組賽，烏拉圭暫時領先加納2：0。
【23：34】32分鐘，烏拉圭靠幾腳第一時間的傳球組織，撕破了加納的防線，禁區頂的蘇亞雷斯挑傳，迪阿拉斯卡達在禁區內「窩利」射入，梅開二度，為烏拉圭拉開到2：0。
【23：27】26分鐘，達雲紐尼斯右路傳中，看似沒有大威脅，但禁區內的兩位加納守將都漏了，未能解圍，落在遠柱的蘇亞雷斯腳下，這位烏拉圭隊長一射，雖然被亞提斯基撲出，但迪阿拉斯卡達門前加多一頭頂入，為烏拉圭領先1：0。
【23：23】23分鐘，加納後衛艾馬迪失誤，烏拉圭前場反擊，達雲維尼斯單刀埋門，面對出迎的亞提斯基乖巧挑射，穆罕默德沙利素及時趕到，成功護空門。
【23：20】21分鐘，安祖阿休操刀12碼，沙治奧洛捷迪捉到路撲出。
【23：19】18分鐘，球證看完VAR，認為烏拉圭門將撲倒加納的古度斯是犯規，判加納獲得12碼。
【23：16】15分鐘，佐敦阿休禁區頂從左路推大位，至中路拗腰起腳一射，沙治奧洛捷迪撲出。古度斯趕去「執雞」，被沙治奧洛捷迪撲跌。
【23：06】同組另一場，葡萄牙領先韓國1：0。如果維持目前賽果，葡萄牙以9分首名晉級，加納以4分次名出線，2分的烏拉圭及1分的韓國出局。
【23：00】加納鬥烏拉圭上半場展開。
加納正選陣容：
門將：1亞提斯基
後衛：4穆罕默德沙利素、17艾度巴巴、18艾馬迪、26薛杜
中場：21艾度沙美特、5湯馬士柏迪、10安祖阿休
前鋒：20古度斯、19伊拿基威廉斯、9佐敦阿休
烏拉圭正選陣容：
門將：23沙治奧洛捷迪
後衛：13古利姆華利拿、2荷西基文尼斯、19高亞迪斯、16馬泰斯奧利華拉
中場：8法真度柏利斯迪、6賓坦古亞、15費達歷高華維迪、10迪阿拉斯卡達
前鋒：9蘇亞雷斯、11達雲紐尼斯
H組葡萄牙已出線，烏拉圭、加納及韓國均有出線機會，但烏拉圭陷於劣勢，即使今仗擊敗加納，也要視乎韓國能否擊敗葡萄牙，隨時輸得失球出局。即按以下文章，了解H組出線形勢：
世界盃｜韓國烏拉圭怎樣才出線？葡萄牙左右大局H組晉級形勢一覽
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【烏拉圭及加納近況】
與其說烏拉圭和加納近況，不如說說兩軍12年前的恩怨！以下經典一幕，球迷們還記得嗎？
所以，對加納而言，今仗不止是贏波晉級（和波亦有機會），更是報卻12年前大仇的黃金機會，尤其蘇亞雷斯年屆35歲，已經不復當年勇。
烏拉圭之前兩場表現：
加納之前兩場表現：
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卡塔爾世界盃H組最後一輪分組賽賽程？
卡塔爾世界盃H組最後一輪分組賽，烏拉圭對加納，葡萄牙則對韓國。賽事於12月2日晚上11時舉行。
卡塔爾世界盃H組，有球隊提早出線嗎？
有，葡萄牙已經出線。加納、烏拉圭及韓國爭奪餘下一個席位。