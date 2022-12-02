世界盃2022｜11點加納鬥烏拉圭　誓報12年前血海深仇｜持續更新

卡塔爾世界盃2022最後一輪H組分組賽，加納將鬥烏拉圭。

加納上仗以3：2險勝韓國踢出血性，在3隊爭一個出線資格下，形勢比韓國及烏拉圭佔優。他們今晚遇上烏拉圭，除了爭奪16強，時間線更要回到12年前的2010世界盃。

本文將持續更新加納對烏拉圭的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月2日晚上11時上演，由NOW 619台直播。



H組葡萄牙已出線，烏拉圭、加納及韓國均有出線機會，但烏拉圭陷於劣勢，即使今仗擊敗加納，也要視乎韓國能否擊敗葡萄牙，隨時輸得失球出局。即按以下文章，了解H組出線形勢：

世界盃｜韓國烏拉圭怎樣才出線？葡萄牙左右大局H組晉級形勢一覽

H組晉級形勢。（01美術製圖）

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【烏拉圭及加納近況】

與其說烏拉圭和加納近況，不如說說兩軍12年前的恩怨！以下經典一幕，球迷們還記得嗎？

蘇亞雷斯用手擋出加納的必入球。（Getty Images）

蘇亞雷斯因而領紅牌。（Getty Images）

加納獲得12碼，基因竟然射失。（Getty Images）

最終雙方要以12碼決勝，勝利的是烏拉圭。（Getty Images）

犯手球的蘇亞雷斯，因而成為國家英雄。（Getty Images）

所以，對加納而言，今仗不止是贏波晉級（和波亦有機會），更是報卻12年前大仇的黃金機會，尤其蘇亞雷斯年屆35歲，已經不復當年勇。

烏拉圭之前兩場表現：

加納之前兩場表現：

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