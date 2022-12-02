世界盃2022｜韓國11點撼葡萄牙　孫興慜爭晉級終極一搏｜持續更新

卡塔爾世界盃2022最後一輪H組分組賽，韓國將鬥肯定出線的葡萄牙。

韓國有孫興慜領軍，但開賽兩仗未嘗一勝，上仗對加納憾負2：3，憑兩記頭槌入波締造亞洲球員歷史的中鋒曹圭成，能否帶領韓國出線？

本文將持續更新韓國對葡萄牙的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月2日晚上11時上演，由NOW 618台直播。



H組葡萄牙已出線，烏拉圭、加納及韓國均有出線機會，但韓國形勢極惡劣，即使贏波也要視乎加納對烏拉圭的賽果，方知能否晉級。即按以下文章，了解H組出線形勢：

世界盃｜韓國烏拉圭怎樣才出線？葡萄牙左右大局H組晉級形勢一覽

H組晉級形勢。（01美術製圖）

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【韓國近況】

韓國兩場未開勝利之門，上仗以2：3不敵加納，兩軍踢出血性。韓國最終落敗當然令球迷失望，但中鋒曹圭成成為歷來首個於世界盃以頭槌梅開二度的亞洲球員，盡顯空中霸王本色，這個Oppa亦憑俊俏外表贏得大量「粉絲」，IG追隨者隨着兩個入球而暴升，一晚升至過百萬。

曹圭成。（Getty Images）

孫興慜能否帶領韓國晉級？（Getty Images）

韓國之前兩場表現：

葡萄牙之前兩場表現：

C朗拿度是永遠的葡萄牙焦點，但他日前未有隨隊操練，上陣成疑，不過葡萄牙早已晉級，至少已無爭奪16強席位的壓力。

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