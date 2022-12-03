世界盃2022｜瑞士再度領先塞爾維亞　兩隊上演入球騷（持續更新）

撰文：李思詠 顏銘輝
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卡塔爾世界盃2022最後一輪G組分組賽，瑞士領先塞爾維亞3：2。

【04：09】48分鐘，費奧拿建功，瑞士領先3：2。

費奧拿在下半場初段為瑞士再領先。（Getty Images）

【04：04】下半場展開。

【03：48】上半場完結，兩隊踢成2：2。兩隊上半場控球接近五五之比，瑞士9次攻門5次中目標，而塞爾維亞就6射3中。

【03：45】44分鐘，施雲韋迪馬左路傳中，安保路門前射入，瑞士追成2：2。若果以目前紀錄完場，出線的就由塞爾維亞變回瑞士；巴西以7分首名晉級，瑞士以4分次名出線，塞爾維亞就只得2分。

安保路為瑞士追平2：2。（Getty Images）

【03：36】35分鐘，瑞士後防誤傳，被杜辛泰迪治截到，他放直線入去禁區，瑞士防中費奧拿落地一截，雖然截到，但他的傳球不夠力，杜辛華荷域笑納大禮，左腳射入，為塞爾維亞領先2：1。

杜辛華荷域為塞爾維亞領先2：1。（Getty Images）

同時間另一場，巴西與喀麥隆0：0，若果目前比數不變，塞爾維亞會取代瑞士，升上小組次名；巴西以7分首名晉級，塞爾維亞以4分次名出線，而瑞士就以3分出局。

【03：31】30分鐘，瑞士後場長傳，由左路斬入前場右路，沙基利突破越位，單刀埋門但射斜。

【03：28】26分鐘，杜辛泰迪治左路傳中，阿歷山大米祖域走前一楔，擺脫了瑞士守將，頭槌一頂入網，為塞爾維亞追成1：1。

米祖域為塞爾維亞追平1：1。（Getty Images）

【03：21】20分鐘，左閘列卡度洛迪古斯落底傳中，塞爾維亞守將柏夫洛域解圍不遠，迪積比爾蘇維截到，冷靜地橫傳，予無人看管的梳頓沙基利射入，瑞士領先1：0。

沙基利為瑞士先開紀錄。（Getty Images）

【03：13】11分鐘，塞爾維亞差點開紀錄，施夫高域禁區外左腳勁射，中柱彈出，門前的塞爾維亞球員也反應不及，未能補中射入，由瑞士門將基哥高保接實。

【03：01】1分鐘，瑞士即有黃金機會，塞爾維亞突然中門大開，比列安保路門前近距離一射，被雲查米連高域沙域封到，之後格列沙加再射，又被雲查米連高域沙域救出。

比列安保路一射被雲查米連高域沙域用心口擋出。（Getty Images）

【03：00】比賽展開。

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瑞士正選陣容（4-2-3-1）：

門將：21基哥高保
後衛：3施雲韋迪馬、5文路爾艾簡治、22法比安舒哈、13列卡度洛迪古斯
防守中場：8費奧拿、10格列沙加
進攻中場：23沙基利、15迪積比爾蘇維、17魯賓華加斯
前鋒：7比列安保路

塞爾維亞正選陣容（3-4-1-2）：

門將：23雲查米連高域沙域
後衛：4尼高拉米連高域、5維爾高域、2柏夫洛域
中場：14施夫高域、20米連高域沙域、16沙沙盧傑、17菲臘高斯迪
進攻中場：10杜辛泰迪治
前鋒：9阿歷山大米祖域、18杜辛華荷域

奪冠大熱門巴西已出線，塞爾維亞、瑞士及喀麥隆均有出線機會。即按以下文章，了解G組出線形勢：

世界盃｜巴西仍有可能失首名　G組出線形勢簡述

G組出線形勢。（01美術製圖）

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塞爾維亞之前兩場表現：

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瑞士之前兩場表現：

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卡塔爾世界盃G組最後一輪分組賽賽程？

卡塔爾世界盃G組最後一輪分組賽，塞爾維亞對瑞士，巴西則對喀麥隆。賽事於12月2日深夜3時舉行。

卡塔爾世界盃G組，有球隊提早出線嗎？

有，巴西已經出線。喀麥隆、瑞士及塞爾維亞爭奪餘下一個席位。

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