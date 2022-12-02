世界盃2022｜3點塞爾維亞鬥瑞士　陣前消息及比賽戰況持續更新

卡塔爾世界盃2022最後一輪G組分組賽，塞爾維亞將鬥瑞士。

塞爾維亞只有贏波才可能晉級，瑞士形勢較好，和波也有望出線16強。同組的巴西則已鎖定一席16強。

本文將持續更新塞爾維亞對瑞士的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月2日深夜3時上演，由NOW 619台直播。



奪冠大熱門巴西已出線，塞爾維亞、瑞士及喀麥隆均有出線機會。即按以下文章，了解G組出線形勢：

世界盃｜巴西仍有可能失首名 G組出線形勢簡述

G組出線形勢。（01美術製圖）

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塞爾維亞之前兩場表現：

瑞士之前兩場表現：

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