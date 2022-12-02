世界盃2022｜3點塞爾維亞鬥瑞士 陣前消息及比賽戰況持續更新
撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022最後一輪G組分組賽，塞爾維亞將鬥瑞士。
塞爾維亞只有贏波才可能晉級，瑞士形勢較好，和波也有望出線16強。同組的巴西則已鎖定一席16強。
本文將持續更新塞爾維亞對瑞士的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月2日深夜3時上演，由NOW 619台直播。
奪冠大熱門巴西已出線，塞爾維亞、瑞士及喀麥隆均有出線機會。即按以下文章，了解G組出線形勢：
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塞爾維亞之前兩場表現：
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瑞士之前兩場表現：
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卡塔爾世界盃G組最後一輪分組賽賽程？
卡塔爾世界盃G組最後一輪分組賽，塞爾維亞對瑞士，巴西則對喀麥隆。賽事於12月2日深夜3時舉行。
卡塔爾世界盃G組，有球隊提早出線嗎？
有，巴西已經出線。喀麥隆、瑞士及塞爾維亞爭奪餘下一個席位。