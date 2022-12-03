世界盃2022｜巴西半場0：0喀麥隆 馬天尼利大活躍連番攻門
卡塔爾世界盃2022最後一輪G組分組賽，巴西將鬥喀麥隆。
巴西已經鎖定16強席位，但仍有機會失去首名出線資格。至於喀麥隆，只有贏波才能保住一線生機。
本文將持續更新巴西對喀麥隆的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月2日深夜3時上演，由NOW 618台直播。
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上半場戰情：
巴西依然是主導戰局的一方，正選的馬天尼利十分活躍，早段接應費特傳中頭槌攻門，被對方門將伊柏斯托出底線。31分鐘，洛迪高中路突破，以速度壓過一眾喀麥隆守衛，哥連斯菲落腳踢跌洛迪高，球證立即出示黃牌。巴西禁區地帶有罰球機會，由老將艾維斯操刀，可惜射門直接高出。
馬天尼利狀態不錯，左路十分活躍，製造不少攻勢。馬天尼利由左路殺入中路，哥連斯菲出手阻其去路，球證判得益，費特加多腳傳給安東尼，這名曼聯翼鋒隨即熨射，可惜無功而還。補時階段，馬天尼利由左帶向右，即使費特有空位都未有交波，自己以右腳勁射，再被對方門將撲出底線。巴西的角球攻勢，短傳予洛迪高熨射僅僅出界。
喀麥隆鮮有攻勢，一次機會卻十分到肉，喀麥隆左路傳中，剛好越過所有巴西球員，麥比奧莫反方向頂出一個彈地波，幸好艾達臣及時回身撲出，兩軍上半場互無紀錄。
巴西兩戰全勝，穩奪晉級資格，今仗以一眾副選登場，隊長臂章落在39歲的丹尼爾艾維斯身上，配合安東尼、馬天尼利、加比爾捷西斯等英超兵，力爭擊敗喀麥隆確保首名資格。
巴西正選陣容（4-2-3-1）：
門將：23艾達臣
後衛：13丹尼爾艾維斯、14艾達米列達奧、24基爾臣比爾馬、16阿歷斯迪尼斯
防守中場：15法賓奴、8費特
進攻中場：19安東尼、21洛迪高高斯、26馬天尼利
前鋒：18加比爾捷西斯
喀麥隆正選陣容（4-3-3）：
門將：16伊柏斯
後衛：19哥連斯菲、24安素艾保斯、4基斯杜化烏亞、25洛侯杜奴
中場：8森保安古沙、15皮亞根迪、6尼加馬魯
前鋒：20麥比奧莫、10阿布巴卡、13祖普莫亭
奪冠大熱門巴西已出線，塞爾維亞、瑞士及喀麥隆均有出線機會。即按以下文章，了解G組出線形勢：
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巴西之前兩場表現：
喀麥隆之前兩場表現：
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卡塔爾世界盃G組最後一輪分組賽賽程？
卡塔爾世界盃G組最後一輪分組賽，塞爾維亞對瑞士，巴西則對喀麥隆。賽事於12月2日深夜3時舉行。
卡塔爾世界盃G組，有球隊提早出線嗎？
有，巴西已經出線。喀麥隆、瑞士及塞爾維亞爭奪餘下一個席位。