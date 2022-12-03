世界盃2022｜巴西正選陣容出爐　副選登場力爭確保首名｜持續更新

撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022最後一輪G組分組賽，巴西將鬥喀麥隆。
巴西已經鎖定16強席位，但仍有機會失去首名出線資格。至於喀麥隆，只有贏波才能保住一線生機。
本文將持續更新巴西對喀麥隆的戰況，以及晉級形勢。賽事於12月2日深夜3時上演，由NOW 618台直播。

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巴西正選陣容（4-2-3-1）：

門將：23艾達臣
後衛：13丹尼爾艾維斯、14艾達米列達奧、24基爾臣比爾馬、16阿歷斯迪尼斯
防守中場：15法賓奴、8費特
進攻中場：19安東尼、21洛迪高高斯、26馬天尼利
前鋒：18加比爾捷西斯

喀麥隆正選陣容（4-3-3）：

門將：16伊柏斯
後衛：19哥連斯菲、24安素艾保斯、4基斯杜化烏亞、25洛侯杜奴
中場：8森保安古沙、15皮亞根迪、6尼加馬魯
前鋒：20麥比奧莫、10阿布巴卡、13祖普莫亭

奪冠大熱門巴西已出線，塞爾維亞、瑞士及喀麥隆均有出線機會。即按以下文章，了解G組出線形勢：

世界盃｜巴西仍有可能失首名　G組出線形勢簡述

G組出線形勢。（01美術製圖）

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巴西之前兩場表現：

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喀麥隆之前兩場表現：

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卡塔爾世界盃G組最後一輪分組賽賽程？

卡塔爾世界盃G組最後一輪分組賽，塞爾維亞對瑞士，巴西則對喀麥隆。賽事於12月2日深夜3時舉行。

卡塔爾世界盃G組，有球隊提早出線嗎？

有，巴西已經出線。喀麥隆、瑞士及塞爾維亞爭奪餘下一個席位。

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