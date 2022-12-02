世界盃2022｜摩洛哥創佳績背後功臣　認識他們的哥迪奧拿：列格古

摩洛哥創出參加世界盃以來的最佳分組賽成績，力壓克羅地亞及比利時入16強，最大功臣肯定是教練列格古（Walid Regragui）。他在世界盃前兩個多月臨危受命接掌帥印，說服與前主帥夏利賀錫鬧翻的進攻核心薛耶治重返國家隊，團結球隊。自從他上任後，摩洛哥未嘗一敗，防線亦未曾被對方球員攻破。



摩洛哥教練列格古有「摩洛哥哥迪奧拿」的外號。（Getty Images）

今屆是摩洛哥第6次參加世界盃決賽周，第2次躋身16強。他們上次入到淘汰賽已經是36年前的1986年墨西哥世界盃。他們在分組賽踢和英格蘭及波蘭，擊敗葡萄牙，以4分入16強，但不敵西德出局。今屆摩洛哥在分組賽的表現更勝當年，賽和上屆亞軍克羅地亞，擊敗上屆季軍比利時，再贏加拿大，以7分首名出線。

世界盃2022｜摩洛哥挫加拿大首名晉級 事隔36年再闖16強

列格古與摩洛哥球員慶祝晉級16強。（Getty Images）

在世界盃創佳績前，47歲摩洛哥教練列格古已被視為非洲其中一位最優秀的少帥。他的球員時代踢右閘，效力過多支歐洲球隊，亦入選過摩洛哥大國腳，但未踢過世界盃。掛靴後，他轉執教鞭，由摩洛哥助教做起。之後，他在摩洛哥及卡塔爾聯賽教波，皆能贏得錦標。

列格古（右）球員時代也是摩洛哥國腳。（Getty Images）

他的教練生涯里程碑是2021年接掌國內勁旅韋達卡薩白蘭卡，當季帶領球隊贏得國內聯賽冠軍之外，更加揚威非洲聯賽冠軍盃，在今年5月的決賽以2：0擊敗衛冕的埃及班霸艾阿里，這是韋達卡薩白蘭卡第3次封王。由那時起，列格古就多了一個外號：摩洛哥哥迪奧拿。

大家覺得列格古有沒有幾分像哥迪奧拿？（Getty Images）

「我其實可以踢不同風格的足球。」列格古說：「我很欣賞哥迪奧拿、施蒙尼及安察洛堤，但我都有自己的一套，會根據不同球隊的球員實力去決定。」

國家有難，「摩洛哥哥迪奧拿」離開球會，在8月底接掌摩洛哥帥印。離世界盃不足3個月，他的首個任務是說服薛耶治歸隊。薛耶治是摩洛哥最具才華的球員，但他與前國家隊主帥夏利賀錫（Vahid Halilhodzic）鬧翻，表明拒絕再被徵召。如果摩洛哥沒有薛耶治，攻力絕對是兩回事。

了解薛耶治的故事：擊敗比利時的摩洛哥神將曾被棄用 薛耶治瞬間狗熊變英雄

列格古在場邊督師。（Getty Images）

摩洛哥換帥後，薛耶治重返國家隊，出戰今屆世界盃。列格古在賽事前說：「薛耶治是頂級球員。我們需要他的視野及能力。我期望他的回歸，國家隊需要他，而且愛他。我不擔心他的其他方面。」

摩洛哥爆冷擊敗比利時，列格古與球員慶祝。（Getty Images）

在第二場世界盃分組賽，薛耶治表現出眾，助摩洛哥爆冷擊敗比利時。列格古賽後說：「他實在不可思議！很多人都說薛耶治是個難以管理的球員，但我的看法是，只要他給予愛與信任，他就願意為你死戰。這就是我給他的，而他亦回報了我的信任。在國家隊，他是與眾不同的關鍵球員。」

薛耶治上場交出助攻，到分組賽最後一場對加拿大，他把握對方後守犯錯，射入空門，取得首個入球，幫摩洛哥以2：1勝出，奪首名晉級。

列格古賽後說：「絕不容易的，但當你有機會去寫下歷史時，這會被一生銘記的。在上半場，我們踢出近期最好的表現，但那個失球來自我們有點混亂，不太好。在下半場，我們承受很大的壓力，但我喜歡下半場。我們雖然面對壓力，但改變到心態，球員作出回應。」

今仗對加拿大，薛耶治為摩洛哥先開紀錄。（Getty Images）

自從列格古在8月底上任後，摩洛哥的比賽就未輸過，包括在9月的友賽贏智利2：0及賽和巴拉圭0：0，到世界盃前的11月友賽，他們就以3：0大勝格魯吉亞。

更值得留意的是這支摩洛哥的防守，直至今場對加拿大前，摩洛哥在列格古的帶領下未失過波。就算今仗對加拿大的失球，也是來自中堅阿古特的烏龍，未有對方球員可以射破過摩洛哥的大門。

列格古這半年相當精彩，5月30日贏非冠盃，8月31日上任摩洛哥主帥，11月27日在世界盃擊敗比利時，12月1日帶領球隊自1986年以來再闖世界盃16強。列格古的摩洛哥可以行到幾遠？

球員拋起列格古慶祝。（Getty Images）

「我們不是志在參與的，然後說『差點可以出線』。」列格古說：「我們一定要跟歐洲及南美的球隊在比賽中發揮出同一樣的水平。」

列格古說：「我們說過，要竭盡全力，從分組賽出線。為何不再朝更高的目標進法？我們要改變想法了，我們不想停在這裏。我們會成為一支非常難以對付的球隊，為何不能夢想一下贏冠軍？」

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