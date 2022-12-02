世界盃2022｜日本三笘薰傳中疑似出界在先　德國出局勁中回力鏢

日本重寫神奇反勝劇本！主帥森保一調動奏效，後備兵堂安律與三笘薰各有建樹，助日本隊換邊後極速連轟兩球，最終以2：1反勝西班牙，以小組首名出線。

「藍武士」反勝一球，全靠三笘薰不放棄傳中，造就田中碧門前建功，但從慢鏡可見，當時皮球有出界之嫌，但VAR翻查時認為皮球仍然在界線上，故此沒有出界，入球有效。



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以為日本上場不敵哥斯達黎加，晉級形勢「凍過水」，日本隊今仗再重演「神劇本」。上半場被莫拉達的頭槌攻破後，日本主帥森保一即「撳掣」，換入堂安律及三笘薰。日本前場逼搶成功，堂安律左腳勁射破網，48分鐘追成平手。日本愈戰愈勇，由三笘薰傳中，田中碧門前撞入，結果在3分鐘內連轟兩球，最終以2：1熱血反勝西班牙，並取得F組的首名晉級資格。

世界盃2022｜森保一神調動再現 日本半場反勝西班牙首名出線

崖邊激發小宇宙 極險助攻三笘薰：落後在部署之內

日本再度熱血反勝歐洲勁旅，以小組首名晉級。（Getty Images）

日本反超前一球難免爭議，事關三笘薰在傳中前，皮球疑已經出界，當播放慢鏡時更看似已「出晒界」。但從高空鏡頭的圖片證明，皮球仍有「波皮」般的位置在線上。經過VAR判決後，一錘定音，認為皮球仍在界內，入球有效。

三笘薰這個助攻惹來不少爭議。（Getty Images）

日本隊這個入球，令德國隊就算以4：2擊敗哥斯達黎加，也要提早收拾行裝，結束今屆的世界盃之旅。德國被這入球收死，似乎是命中回力鏢。

回到2010年南非世界盃16強，德國當時與英格蘭爭晉級，當德國領先2：1時，林柏特禁區外笠死紐亞，皮球中楣彈落地再彈出，紐亞如常地接實皮球，繼續作賽，當時球證沒有吹停，球賽如常。從慢鏡清晰看到皮球已入白界線，但當時沒有門線技術，死無對證。英軍未能追成2：2平手後，其後再輸兩球，最終以1：4落敗出局。

不少網民立即在翻舊賬，直言德國球迷請不要投訴，因為當年已嘗過甜頭，這球只是報應。

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