世界盃｜烏拉圭再戰加納冀「殺出個黃昏」　黃金鋒線的最後探戈

2010年世界盃，烏拉圭發威殺入四強，由科蘭（Diego Forlán）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）及卡雲尼（Edinson Cavani）所組成的黃金鋒線大熟大勇，合共攻入9球，科蘭更勇奪世界盃金靴獎及世界盃金球獎。

來到今時今日2022年世界盃，科蘭已經退役，同為35歲的卡雲尼及蘇亞雷斯步入生涯暮年。今屆世界盃很有可能是這條昔日「黃金鋒線」的最後一次合作，今晚H組最後一輪分組賽，烏拉圭為求出線必須一勝，且看卡雲尼及蘇亞雷斯能否帶領球隊「殺出個黃昏」。



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去年上映的香港電影《殺出個黃昏》講述以謝賢為首，昔日令人聞風喪膽的殺手進行最後一次任務；而蘇亞雷斯及卡雲尼往日亦是令各球隊聞風喪膽的射手，蘇亞雷斯為英超2013-14年度神射手，卡雲尼為法甲兩屆神射手。

全盛時期的蘇亞雷斯（左）及卡雲尼（右）絕對稱得上為頂尖射手。（Getty Images）

對陣加納，為烏拉圭爭取出線，將會成為蘇亞雷斯及卡雲尼的最後任務。（Getty Images）

來到今屆世界盃，烏拉圭暫時以1和1負排在H組榜尾，且顆粒無收，不禁令球迷慨歎：「這條黃金鋒線真的老了。」頭兩場蘇亞雷斯及卡雲尼輪流正選，但表現普普。在今屆世界盃決賽週前，卡雲尼接受訪問時直認自己踢法落伍，「看看現代足球，已經失去足球的本質。或許我是一個『老派』的球員，我不全適合現代足球……」簡短幾句，唏噓無限。

卡雲尼於巴黎聖日耳門時曾連奪兩屆法甲神射手。（Getty Images）

蘇亞雷斯於2010年世界盃八強以手球撲出加納於加時尾段的必入球，其後加納射失12碼，再於互射12碼決勝不敵烏拉圭，讓蘇亞雷斯間接成為烏拉圭的晉級功臣。

事過境遷，蘇亞雷斯不再是當年大熟大勇的神奇射手，今晚重遇老對手加納，不知道會否激發蘇亞雷斯的潛能，帶領烏拉圭取下這場非勝不可的比賽。

蘇亞雷斯重遇加納，會否再成為烏拉圭英雄？（Getty Images）

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今場或許是烏拉圭黃金鋒線的最後探戈，猶幸的是烏拉圭不乏後起之秀。鋒線上擁有現時效力利物浦的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），中場有狀態甚佳的費達歷高華維迪（Federico Valverde）及賓坦古亞（Rodrigo Bentancur），令烏拉圭不至於落到青黃不接。

今晚對陣加納，從積分榜形勢上已經是一場備受矚目的大戰，再加上蘇亞雷斯及卡雲尼與加納之間的恩恩怨怨，這場比賽作為「黃金鋒線」的最後任務，可謂適合不過。

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