世界盃2022｜首場淘汰賽上演　荷蘭鬥美國正選陣容出爐｜持續更新

卡塔爾世界盃2022進入淘汰賽階段，率先上演的16強大戰是荷蘭對美國。這場賽事的勝方，晉級八強後將會面對阿根廷與澳洲的勝方。

本文持續更新這場賽事的陣前最新消息及比賽戰況。賽事於12月3日（星期六）晚上11時舉行，NOW 618台直播。



荷蘭正選陣容（3-4-1-2）：

門將：23路柏特

後衛：2祖利安添巴、4雲迪積克、5尼敦阿基

中場：22杜費斯、15迪魯恩、21法蘭基迪莊、17戴利白蘭特

進攻中場：14卡拉臣

前鋒：8加普、10迪比



美國正選陣容（4-3-3）：

門將：1馬特端拿

後衛：2達斯、3獲加森馬文、13添列姆、5安東尼羅賓遜

中場：8韋斯頓麥堅尼、4泰拿阿當斯、6尤路斯穆沙

前鋒：21添莫菲韋亞、9捷西斯費拉拿、10基斯甸普列錫



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今屆的荷蘭國家隊，被指是最欠缺球星的一代，「以前猛將如雲，依家雲遜贊臣」，但至少新星加普跑出，盛傳英超「三紅」曼聯、阿仙奴和利物浦均渴望簽入這名當紮鋒將，有指曼聯更是志在必得。今夏紅魔高價從簽入領隊坦赫格在阿積士的舊部安東尼，下一個新兵很大機會是加普。

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荷蘭今屆世界盃冒起的名字：加普（Cody Gakpo）（Getty Images）

美國方面，踢來表現平平，今仗面對荷蘭，難免被看低一線。但要留意的是門將馬特端拿，從學界「派膠」被網絡欺凌，到今天於世界盃為國家隊守住後方，他付出了無窮努力，甚至參與室內足球賽，改踢後衛與中場，令自己能夠兼任防線清道夫的工作。

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美國門將馬特瑞拿。（Getty Images）

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卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？ 卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。 荷蘭對美國的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？ 荷蘭對美國的勝方，晉級後將遇上阿根廷或澳洲的勝方。阿根廷對澳洲於12月3日深夜3時舉行。

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