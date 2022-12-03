世界盃2022｜首場淘汰賽上演 荷蘭11點鬥美國爭入8強｜持續更新
撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022進入淘汰賽階段，率先上演的16強大戰是荷蘭對美國。這場賽事的勝方，晉級八強後將會面對阿根廷與澳洲的勝方。
本文持續更新這場賽事的陣前最新消息及比賽戰況。賽事於12月3日（星期六）晚上11時舉行，NOW 618台直播。
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今屆的荷蘭國家隊，被指是最欠缺球星的一代，「以前猛將如雲，依家雲遜贊臣」，但至少新星加普跑出，盛傳英超「三紅」曼聯、阿仙奴和利物浦均渴望簽入這名當紮鋒將，有指曼聯更是志在必得。今夏紅魔高價從簽入領隊坦赫格在阿積士的舊部安東尼，下一個新兵很大機會是加普。
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美國方面，踢來表現平平，今仗面對荷蘭，難免被看低一線。但要留意的是門將馬特端拿，從學界「派膠」被網絡欺凌，到今天於世界盃為國家隊守住後方，他付出了無窮努力，甚至參與室內足球賽，改踢後衛與中場，令自己能夠兼任防線清道夫的工作。
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卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？
卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。
荷蘭對美國的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？
荷蘭對美國的勝方，晉級後將遇上阿根廷或澳洲的勝方。阿根廷對澳洲於12月3日深夜3時舉行。