世界盃2022｜深夜3點阿根廷對澳洲　美斯大勇再登場｜持續更新

卡塔爾世界盃2022進入淘汰賽階段，美斯再踏追逐世界盃冠軍的征途，16強對澳洲，自是被看高一線。這場賽事的勝方，將於8強碰上荷蘭或美國。

本文持續更新阿根廷對澳洲的陣前最新消息及比賽戰況。賽事於12月3日（星期六）深夜3時舉行，NOW 618台直播。



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美斯上仗以球王級表現帶領阿根廷擊敗墨西哥，昂然晉級16強，他豪言「我們的世界盃現在才開始」，而且他強調無傷在身，且看他今場能否繼續踢出身價。

美斯強調無傷在身，球迷可以放心。（Getty Images）

澳洲方面，球隊在小組以6分晉級，是參加世界盃以來最佳戰績，也是第二次晉級16強。論星味，這支澳洲遠不及當年基維爾、卡希爾、維杜卡的黃金一代，但實而不華的踢法，反而帶領「袋鼠軍」踢出高效表現。

今屆的澳洲中場阿倫穆爾及門將馬菲賴恩。（Getty Images）

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