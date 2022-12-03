世界盃2022｜深夜3點阿根廷對澳洲 美斯大勇再登場｜持續更新
撰文：李思詠
出版：更新：
卡塔爾世界盃2022進入淘汰賽階段，美斯再踏追逐世界盃冠軍的征途，16強對澳洲，自是被看高一線。這場賽事的勝方，將於8強碰上荷蘭或美國。
本文持續更新阿根廷對澳洲的陣前最新消息及比賽戰況。賽事於12月3日（星期六）深夜3時舉行，NOW 618台直播。
【球迷注意】所有16強賽事皆**沒有**Viu TV免費直播。
《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加
美斯上仗以球王級表現帶領阿根廷擊敗墨西哥，昂然晉級16強，他豪言「我們的世界盃現在才開始」，而且他強調無傷在身，且看他今場能否繼續踢出身價。
世界盃︱阿根廷美斯兩屆宴客成隊史首人 網傳奪冠定律竟是假消息世界盃︱阿根廷對波蘭美斯場上無視利雲 關鍵10秒世紀和解︱有片世界盃阿根廷對波蘭︱施捷斯尼笑談與美斯對賭：「我輸咗100元」世界盃2022｜睇清C組七大關鍵時刻 阿根廷首名 波墨險鬥黃牌世界盃｜美斯與阿根廷全繫三個馬天尼斯 球王圓夢身邊最重要男人美斯球王表現救阿根廷 勝墨西哥後豪言：我們的世界盃現在才開始世界盃2022球評｜美斯又救世難掩阿根廷之弊 創造力低落難破強敵世界盃2022｜阿根廷馬天尼斯「詐糊」爭議 網民指越位系統睇漏眼世界盃2022｜阿根廷爆冷吞敗 出線機會僅11% 美斯：沒想過會輸世界盃2022︱阿根廷慘食三次詐糊 成新越位偵測技術受害者世界盃2022｜沙特阿拉伯驚天反勝阿根廷 美斯先入波卻要失望離場
澳洲方面，球隊在小組以6分晉級，是參加世界盃以來最佳戰績，也是第二次晉級16強。論星味，這支澳洲遠不及當年基維爾、卡希爾、維杜卡的黃金一代，但實而不華的踢法，反而帶領「袋鼠軍」踢出高效表現。
世界盃2022｜零球星澳洲創歷史佳績 憑什麼更勝維杜卡基維爾一代世界盃2022｜澳洲防守反擊又奏效 一球贏丹麥兩連勝闖16強世界盃2022｜澳洲前鋒入球以特別手勢慶祝 一個字與愛兒隔空傳情世界盃2022｜澳洲踢出本色險勝突尼西亞 一搔12年之癢贏波世界盃2022｜衛冕法國登場逆轉澳洲響勝鼓 基奧特梅開二度
有用連結：
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？
卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。
荷蘭對美國的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？
荷蘭對美國的勝方，晉級後將遇上阿根廷或澳洲的勝方。阿根廷對澳洲於12月3日深夜3時舉行。