世界盃2022｜阿根廷對澳洲開波　美斯第1000場比賽（持續更新）

撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022的16強，阿根廷對澳洲暫時踢成0：0

【03：00】阿根廷對澳洲比賽展開。

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相比上場分組賽贏波蘭2：0，阿根廷的正選作出一個變動，由艾真度高美斯取代有傷的迪馬利亞。

迪馬利亞受傷，今仗未能披甲。（Getty Images）

此外，今場是美斯第1000場職業比賽，包括169場代表阿根廷的國家隊比賽，以及831場代表巴塞隆拿及巴黎聖日耳門的球會賽。過去999場比賽，美斯取得788個入球及338次助攻。

美斯賽前熱身。（Getty Images）

至於澳洲的正選亦有一處變動，中場奇洛巴古斯首次國際賽正選披甲，取代了上仗贏丹麥1：0的正選奇治葛雲。

阿根廷正選陣容（4-3-3）：

門將：23達米安馬天尼斯
後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、8馬高斯阿古拿
中場：7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打
前鋒：10美斯、9祖利安艾華利斯、17艾真度高美斯

澳洲正選陣容（4-4-2）：

門將：1馬菲賴恩
後衛：2迪基尼克、4基爾盧尼斯、19蘇達、16貝軒治
中場：26奇洛巴古斯、13阿倫穆爾、22積臣艾雲、7馬菲歷基
前鋒：15米歇爾杜基、14拉利麥基爾

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美斯上仗以球王級表現帶領阿根廷擊敗墨西哥，昂然晉級16強，他豪言「我們的世界盃現在才開始」，而且他強調無傷在身，且看他今場能否繼續踢出身價。

美斯強調無傷在身，球迷可以放心。（Getty Images）
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澳洲方面，球隊在小組以6分晉級，是參加世界盃以來最佳戰績，也是第二次晉級16強。論星味，這支澳洲遠不及當年基維爾、卡希爾、維杜卡的黃金一代，但實而不華的踢法，反而帶領「袋鼠軍」踢出高效表現。

今屆的澳洲中場阿倫穆爾及門將馬菲賴恩。（Getty Images）
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卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？

卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。

荷蘭對美國的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？

荷蘭對美國的勝方，晉級後將遇上阿根廷或澳洲的勝方。阿根廷對澳洲於12月3日深夜3時舉行。

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