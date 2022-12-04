世界盃2022｜阿根廷領先澳洲2：1　美斯先開紀錄（持續更新）

卡塔爾世界盃2022的16強，阿根廷對澳洲暫時領先2：1。職業生涯第1000場上陣的美斯，在35分鐘先開紀錄。阿根廷在57分鐘前場逼搶成功，由祖利安艾華利斯射成2：0。



【04：36】77分鐘，幾乎零攻勢的澳洲攻入一個帶幸運成份的入球。貝軒治左路傳中，奧達文迪解圍，禁區外的奇治葛雲遠射，省中安素費南迪斯改變方向入網。澳洲追成1：2。

【04：34】75分鐘，後備入替的達利亞費高推入禁區，射門斜出。

【04：24】66分鐘，美斯遠射高出。

艾華利斯慶祝入球。（Getty Images）

【04：18】57分鐘，阿根廷前場逼搶，迪保羅如「電兔」一樣高速壓向澳洲防線，再逼甩澳洲門將馬菲賴恩，另一位參與逼搶的祖利安艾華利斯搶到，射入空門。這招「雙鬼拍門」令阿根廷領先到2：0。艾華利斯兩次在世界盃正選上陣，兩場都有入波。

迪保羅及艾華利斯合作逼搶，令馬菲賴恩失誤，艾華利斯射成2：0。（Getty Images）

【04：09】50分鐘，阿根廷右路傳中，輾轉落到禁區頂的美斯腳下，但他射門時失平衡，力量欠奉，被馬菲賴恩接住。此外，阿根廷由利辛度馬天尼斯入替艾真度高美斯，轉踢三中堅。

美斯射門時失平衡，被馬菲賴恩接住。（Getty Images）

【04：04】下半場展開。

【03：48】上半場完，阿根廷靠美斯的入球領先1：0。阿根廷上半場雖然佔超過6成控球，但其實只製造到兩次攻門，一次是艾真度高美斯沒威脅的遠射，另一次就是美斯的入球。至於澳洲只有一腳不中目標的埋門。

美斯與隊友慶祝入球。（Getty Images）

【03：36】35分鐘，阿根廷在右路近底線有個罰球，美斯斬入禁區被解圍，皮球輾轉再落在美斯腳下，美斯傳予禁區頂的阿歷斯麥亞里士打再走入禁區接應。麥亞里士打放直線入禁區，先傳到奧達文迪腳下，但這位阿根廷中堅似乎控甩腳，但塞翁失馬，皮球落在美斯腳下，美斯起左腳，射穿澳洲後衛蘇達的「細龍門」，盡顯射術，為阿根廷先開紀錄。

美斯射穿澳洲後衛蘇達的「細龍門」為阿根廷先開紀錄。（Getty Images）

這是美斯在世界盃的第9個入球，也是他在淘汰賽的首個入球。美斯的世界盃入球超越馬勒當拿，離追平阿根廷紀錄保持者巴迪斯圖達（10球）尚有一球。

35歲的美斯成為阿根廷史上在世界盃淘汰賽最年長的入球球員，之前的是「彈弓人」艾耶拉，當年33歲的艾耶拉在2006年世界盃8強對德國攻入。

美斯過去8次代表阿根廷射入13球。澳洲是美斯第129支攻破大門的球隊。

美斯在澳洲防線的人縫中找到空位起腳射入，阿根廷領先1：0。（Getty Images）

【03：30】比賽到30分鐘，澳洲企穩陣腳，進攻組織有板有眼，並非如想像中只靠長傳急攻，積臣艾雲及貝軒治在左路的配合不錯。澳洲博到兩個角球，未造成威脅。

【03：26】在頭25分鐘，阿根廷仍然控制大局，但澳洲都找到多點控球。澳洲並非踢「901」戰術，他們夠膽在後場控球，有機會在前場進攻時，都有五六個球員上去參與配合，有耐性地組織。

阿根廷核心美斯。（Getty Images）

【03：17】17分鐘，艾真度高美斯在左路推大位，起右腳遠射高出。這是今場首次射門。

【03：12】踢了10分鐘，阿根廷佔超過8成控球，壓住澳洲半場踢，但未能撕破澳洲嚴密的鐵桶陣，雙方都未有射門。美斯的位置很自由，有時他會企到最快，有時他會回到防中位置要波。

【03：00】阿根廷對澳洲比賽展開。

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相比上場分組賽贏波蘭2：0，阿根廷的正選作出一個變動，由艾真度高美斯取代有傷的迪馬利亞。

迪馬利亞受傷，今仗未能披甲。（Getty Images）

此外，今場是美斯第1000場職業比賽，包括169場代表阿根廷的國家隊比賽，以及831場代表巴塞隆拿及巴黎聖日耳門的球會賽。過去999場比賽，美斯取得788個入球及338次助攻。

美斯賽前熱身。（Getty Images）

至於澳洲的正選亦有一處變動，中場奇洛巴古斯首次國際賽正選披甲，取代了上仗贏丹麥1：0的正選奇治葛雲。

阿根廷正選陣容（4-3-3）：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、8馬高斯阿古拿

中場：7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打

前鋒：10美斯、9祖利安艾華利斯、17艾真度高美斯



澳洲正選陣容（4-4-2）：

門將：1馬菲賴恩

後衛：2迪基尼克、4基爾盧尼斯、19蘇達、16貝軒治

中場：26奇洛巴古斯、13阿倫穆爾、22積臣艾雲、7馬菲歷基

前鋒：15米歇爾杜基、14拉利麥基爾



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美斯上仗以球王級表現帶領阿根廷擊敗墨西哥，昂然晉級16強，他豪言「我們的世界盃現在才開始」，而且他強調無傷在身，且看他今場能否繼續踢出身價。

美斯強調無傷在身，球迷可以放心。（Getty Images）

澳洲方面，球隊在小組以6分晉級，是參加世界盃以來最佳戰績，也是第二次晉級16強。論星味，這支澳洲遠不及當年基維爾、卡希爾、維杜卡的黃金一代，但實而不華的踢法，反而帶領「袋鼠軍」踢出高效表現。

今屆的澳洲中場阿倫穆爾及門將馬菲賴恩。（Getty Images）

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