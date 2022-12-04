世界盃2022｜周日11點法國鬥波蘭　陣前消息及比賽戰況持續更新

卡塔爾世界盃2022來到16強階段，周日（12月4日）晚上11時有法國鬥波蘭，衛冕的法國自是被球迷看高一線，但波蘭門將施捷斯尼在分組賽兩救12碼，包括單手撲出美斯的勁射極刑，也令球迷冀盼波蘭能否擋住法國攻勢。

本文將持續更新法國鬥波蘭的陣前消息及比賽戰況。賽事由NOW 618台直播。



【球迷注意】所有16強賽事皆**沒有**Viu TV免費直播。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

今晚上演的兩場16強，晉級的隊伍將於8強相遇，法國或波蘭的勝方，將火併英格蘭或塞內加爾爭入4強，相信球迷肯定冀盼英法大戰。

法國主帥迪甘斯豪言，對於衛冕魔咒，球隊一直「未驚過」。

麥巴比與基沙文。（Getty Images）

施捷斯尼單手撲出美斯的12碼。（Getty Images）

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程