世界盃2022｜周日11點法國鬥波蘭 陣前消息及比賽戰況持續更新
撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022來到16強階段，周日（12月4日）晚上11時有法國鬥波蘭，衛冕的法國自是被球迷看高一線，但波蘭門將施捷斯尼在分組賽兩救12碼，包括單手撲出美斯的勁射極刑，也令球迷冀盼波蘭能否擋住法國攻勢。
本文將持續更新法國鬥波蘭的陣前消息及比賽戰況。賽事由NOW 618台直播。
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今晚上演的兩場16強，晉級的隊伍將於8強相遇，法國或波蘭的勝方，將火併英格蘭或塞內加爾爭入4強，相信球迷肯定冀盼英法大戰。
法國主帥迪甘斯豪言，對於衛冕魔咒，球隊一直「未驚過」。
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卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？
卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。
法國國對波蘭的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？
法國對波蘭的勝方，晉級後將遇上英格蘭或塞內加爾的勝方。塞內加爾對英格蘭於12月4日深夜3時舉行。