世界盃2022｜11點法國鬥波蘭　兩隊正選陣容出爐（持續更新）

卡塔爾世界盃2022來到16強階段，周日（12月4日）晚上11時有法國鬥波蘭，衛冕的法國自是被球迷看高一線，但波蘭門將施捷斯尼在分組賽兩救12碼，包括單手撲出美斯的勁射極刑，也令球迷冀盼波蘭能否擋住法國攻勢。

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法國在D組提早一輪晉級，末輪對突尼西亞大輪換，只有華拉尼及曹亞文尼兩名主力打正選，有點輕敵，落後下再換基利安麥巴比、基沙文及奧士文尼迪比利入場，但都未能入波，以0：1落敗。幸好，法國仍能靠較佳得失球力壓澳洲首名晉級。

今場，法國的正選比上場作出9個變動，重新起用分組次輪贏丹麥的陣容，門將洛里斯第142次為國披甲，將會追平名宿杜林的法國國家隊最多上陣次數紀錄。法國仍然排出4-2-3-1陣式，祖利斯古迪、華拉尼、烏柏美卡奴及迪奧靴南迪斯打4人防線，曹亞文尼及拉比奧特踢防中，奧士文尼迪比利、基沙文及基利安麥巴比支援基奧特攻堅。

法國正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1洛里斯

後衛：5祖利斯古迪、4華拉尼、18烏柏美卡奴、22迪奧靴南迪斯

防中：8曹亞文尼、14拉比奧特

攻中：11奧士文尼迪比利、7基沙文、10基利安麥巴比

前鋒：9基奧特



波蘭正選陣容（3-4-2-1）：

門將：1施捷斯尼

後衛：18比列薩尼斯基、15基歷克、14基域諾

防中：2馬迪卡殊、19施巴斯坦施曼斯基、10基祖華克、24比森法蘭高斯基

攻中：20施連斯基、13卡明斯基

前鋒：9羅拔利雲度夫斯基



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今晚上演的兩場16強，晉級的隊伍將於8強相遇，法國或波蘭的勝方，將火併英格蘭或塞內加爾爭入4強，相信球迷肯定冀盼英法大戰。

法國主帥迪甘斯豪言，對於衛冕魔咒，球隊一直「未驚過」。

麥巴比與基沙文。（Getty Images）

施捷斯尼單手撲出美斯的12碼。（Getty Images）

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