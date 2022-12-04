世界盃2022｜周日深夜3點睇英格蘭　鬥塞內加爾爭入8強｜持續更新

卡塔爾世界盃2022來到16強階段，周日（12月4日）深夜3時有英格蘭登場，「三獅軍團」將鬥塞內加爾，兩軍的勝方晉級後，將與法國或波蘭爭入4強。

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英格蘭於B組以首名晉級後，主帥修夫基給麾下一天假期，眾將難得在酒店放鬆，「叉足電」備戰16強對塞內加爾一戰。

拉舒福特上仗對威爾斯梅開二度。（Getty Images）

馬古尼在後防一夫當關。（Getty Images）

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