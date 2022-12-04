世界盃2022｜周日深夜3點睇英格蘭 鬥塞內加爾爭入8強｜持續更新
撰文：李思詠
出版：更新：
卡塔爾世界盃2022來到16強階段，周日（12月4日）深夜3時有英格蘭登場，「三獅軍團」將鬥塞內加爾，兩軍的勝方晉級後，將與法國或波蘭爭入4強。
本文將持續更新英格蘭鬥塞內加爾的陣前消息及比賽戰況。賽事由NOW 618台直播。
【球迷注意】所有16強賽事皆**沒有**Viu TV免費直播。
《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加
英格蘭於B組以首名晉級後，主帥修夫基給麾下一天假期，眾將難得在酒店放鬆，「叉足電」備戰16強對塞內加爾一戰。
世界盃分組賽總結｜英格蘭有霸氣神射手變助攻王 第三輪瘋狂爆冷世界盃16強分析｜一連四晚直播賽程 英格蘭領銜 歐洲佔半壁江山世界盃2022｜英格蘭挫威爾斯後放假一天 修夫基嚴陣以待塞內加爾世界盃2022｜英格蘭軍情！阿仙奴後衛賓韋特因個人理由退出大軍世界盃︱英格蘭馬古尼射門變界外球 單場進攻數據更勝巴利︱有片世界盃2022｜英格蘭首名晉級走線分析 料避開巴西 8強勢遇法國世界盃2022｜英格蘭3球淨勝威爾斯首名出線 拉舒福特梅開二度世界盃2022球評｜馬古尼一夫當關救劣勢英格蘭 頭頂腳踢堅壁清野世界盃2022｜英格蘭下半場捱打力保不失 悶和美國居B組榜首
有用連結：
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？
卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。
英格蘭對塞內加爾的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？
英格蘭對塞內加爾的勝方，晉級後將遇上法國或波蘭的勝方。法國對波蘭於12月4日晚上11時舉行。