世界盃2022｜周日深夜3點睇英格蘭　鬥塞內加爾爭入8強｜持續更新

撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022來到16強階段，周日（12月4日）深夜3時有英格蘭登場，「三獅軍團」將鬥塞內加爾，兩軍的勝方晉級後，將與法國或波蘭爭入4強。
本文將持續更新英格蘭鬥塞內加爾的陣前消息及比賽戰況。賽事由NOW 618台直播。

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英格蘭於B組以首名晉級後，主帥修夫基給麾下一天假期，眾將難得在酒店放鬆，「叉足電」備戰16強對塞內加爾一戰。

拉舒福特上仗對威爾斯梅開二度。（Getty Images）
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卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？

卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。

英格蘭對塞內加爾的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？

英格蘭對塞內加爾的勝方，晉級後將遇上法國或波蘭的勝方。法國對波蘭於12月4日晚上11時舉行。

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塞內加爾足球隊