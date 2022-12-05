世界盃2022｜英格蘭正選陣容出爐 史達寧因家事缺陣（持續更新）
卡塔爾世界盃2022來到16強階段，周日（12月4日）深夜3時有英格蘭登場，「三獅軍團」將鬥塞內加爾，兩軍的勝方晉級後，將與法國或波蘭爭入4強。
本文將持續更新英格蘭鬥塞內加爾的陣前消息及比賽戰況。賽事由NOW 618台直播。
【21分鐘】馬古尼後場一次誤傳，塞內加爾隨即右路策動反擊，保拿爾迪亞入楔時未能直接攻門，伊斯美拿沙亞近門起腳高出。史東斯防守時疑有手球之嫌，VAR翻查後認為沒有問題，沒有吹罰12碼。
【20分鐘】英軍右路由菲爾科頓開出角球，史東斯衝前頭槌接應頂出界。
【12分鐘】英格蘭時常前場逼搶成功，比寧咸及哈利卡尼亦有傳中機會，縱然不錯惟沒有隊友接應。
【3分鐘】塞內加爾一次直線傳送，保拿爾迪亞殺入禁區，史東斯與馬古尼及時合力「閂閘」。
【1分鐘】英格蘭將與塞內加爾爭入8強，英軍賽前宣布，史達寧因家事而缺陣，兩翼則由菲爾科頓及布卡約沙卡任正選。
英格蘭正選陣容（4-3-3）：
門將：1比克福特
後衛：2基爾獲加、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾
中場：8佐敦軒達臣、4迪格蘭賴斯、22祖迪比寧咸
前鋒：17布卡約沙卡、9哈利卡尼、20菲爾科頓
塞內加爾正選陣容（4-2-3-1）：
門將：16艾度亞文迪
後衛：21沙巴利、3高列巴尼、22艾度迪亞路、14伊斯美積及斯
防守中場：6南柏斯文迪、11柏特施斯
進攻中場：15卡賓迪亞達、13伊利文尼戴耶、18伊斯美拿沙亞
前鋒：9保拿爾迪亞
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英格蘭於B組以首名晉級後，主帥修夫基給麾下一天假期，眾將難得在酒店放鬆，「叉足電」備戰16強對塞內加爾一戰。
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卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。
英格蘭對塞內加爾的勝方，晉級8強後將碰哪一隊？
英格蘭對塞內加爾的勝方，晉級後將遇上法國或波蘭的勝方。法國對波蘭於12月4日晚上11時舉行。