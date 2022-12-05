世界盃2022｜英格蘭正選陣容出爐　史達寧因家事缺陣（持續更新）

卡塔爾世界盃2022來到16強階段，周日（12月4日）深夜3時有英格蘭登場，「三獅軍團」將鬥塞內加爾，兩軍的勝方晉級後，將與法國或波蘭爭入4強。

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【21分鐘】馬古尼後場一次誤傳，塞內加爾隨即右路策動反擊，保拿爾迪亞入楔時未能直接攻門，伊斯美拿沙亞近門起腳高出。史東斯防守時疑有手球之嫌，VAR翻查後認為沒有問題，沒有吹罰12碼。

【20分鐘】英軍右路由菲爾科頓開出角球，史東斯衝前頭槌接應頂出界。

【12分鐘】英格蘭時常前場逼搶成功，比寧咸及哈利卡尼亦有傳中機會，縱然不錯惟沒有隊友接應。

【3分鐘】塞內加爾一次直線傳送，保拿爾迪亞殺入禁區，史東斯與馬古尼及時合力「閂閘」。

【1分鐘】英格蘭將與塞內加爾爭入8強，英軍賽前宣布，史達寧因家事而缺陣，兩翼則由菲爾科頓及布卡約沙卡任正選。

+ 1

英格蘭正選陣容（4-3-3）：

門將：1比克福特

後衛：2基爾獲加、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾

中場：8佐敦軒達臣、4迪格蘭賴斯、22祖迪比寧咸

前鋒：17布卡約沙卡、9哈利卡尼、20菲爾科頓



塞內加爾正選陣容（4-2-3-1）：

門將：16艾度亞文迪

後衛：21沙巴利、3高列巴尼、22艾度迪亞路、14伊斯美積及斯

防守中場：6南柏斯文迪、11柏特施斯

進攻中場：15卡賓迪亞達、13伊利文尼戴耶、18伊斯美拿沙亞

前鋒：9保拿爾迪亞



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英格蘭於B組以首名晉級後，主帥修夫基給麾下一天假期，眾將難得在酒店放鬆，「叉足電」備戰16強對塞內加爾一戰。

拉舒福特上仗對威爾斯梅開二度。（Getty Images）

馬古尼在後防一夫當關。（Getty Images）

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