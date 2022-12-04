世界盃2022｜杜費斯一射兩傳榮膺今仗最佳　全場助攻助守光芒四射

卡塔爾世界盃首場淘汰賽，荷蘭先拔頭籌，以3：1輕取美國，率先躋身8強。荷蘭右翼衛杜費斯今仗光芒四射，除了獨力炮製3個入球外，他在防守上皆有貢獻，賽後當選今仗最佳球員，實至名歸。



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面對美國，荷蘭今仗部署未有刻意強攻，反而讓美國有更多空間主導，荷蘭專心打反擊，結果完全奏效，結果以3：1輕取美國晉級8強。

去年歐洲國家盃彈起的杜費斯（Denzel Dumfries），今仗在右路光芒四射，上半場兩個入球同樣來自杜費斯助攻，這名荷蘭翼衛「Cutback」傳中分別找到迪比及戴利白蘭特，荷蘭上半場轟入兩個極其接近的入球。下半場中後段，白蘭特回敬一球準繩的傳中，入楔的杜費斯無人看管，輕鬆撞射建功。

世界盃2022｜荷蘭踢出高效足球 3：1輕取美國率先闖8強

杜費斯獨力炮製3球，成為荷蘭的晉級英雄。（Getty Images）

荷蘭全數入球也與杜費斯有直接關係，他今仗獨力炮製3個入球，賽後獲選為最佳球員。繼名宿蘭辛布寧（Rob Rensenbrink）及告魯夫（Johan Cruijff）後，杜費斯成為荷蘭在世界盃史上，第3名球員能夠在單場炮製3球或以上。

除了進攻，杜費斯在防守上同樣有建樹，今仗面對美國的普列錫及安東尼羅賓遜的挑戰，速度及身形兼備的杜費斯，令美國的進攻左路吃盡苦頭，全場沒有球員成功扭過杜費斯。另外，杜費斯全場錄得5次取回控球權、3次成功攔截、2次空中對抗成功，可見杜費斯在防守中的貢獻。

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普列錫今仗面對杜費斯，踢得十分吃力。（Getty Images）

縱然杜費斯獲選為今仗最佳，但他手持獎項時，樣子依然嚴肅。這名26歲的荷蘭翼衛表示今仗表現正好回應早前的負評，但無論如何，能夠幫助球隊才是最重要。

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就算獲得最佳球員的殊榮，杜費斯依然毫無表情。（Getty Images）