世界盃｜「美斯保鑣」逼出阿根廷關鍵入球　願為隊友犧牲的迪保羅

美斯的阿根廷不缺技術精湛的球員，更需要一位為隊友不斷奔跑的綠葉。

這個人出現了，他叫迪保羅，被稱為「美斯保鑣」。

在世界盃16強阿根廷贏澳洲2：1的比賽上，28歲的迪保羅覆蓋全場，其中他在下半場拔足狂奔，壓逼澳洲門將馬菲賴恩，才有祖利安艾華利斯的入球。



阿根廷今仗的3位正選中場，安素費南迪斯主力防守，更因為被奇治葛雲省中而無辜地擺了個烏龍；阿歷斯麥亞里士雖然在開紀錄入球都有功勞，但整體表現較平淡。最搶鏡的，肯定是迪保羅。

迪保羅是阿根廷中場最重要一人，由防守到進攻都見他的身影。（Getty Images）

迪保羅今場103次觸球，為隊友3次製造埋門機會，僅次4次的美斯。他87次傳球，73次成功，5次對抗爭奪中4次成功，他還有鏟截及攔截各2次，未有被對方盤扭過掉。

根據國際足協數據，迪保羅今場的跑動距離為11710.7公里，冠絕全隊阿根廷，只有他跟安素費南迪斯的跑動距離超過1萬公里。他的高速跑152次，全速衝刺61次，兩項數據皆為隊中最多。

最難忘的一刻是57分鐘，阿根廷前場逼搶，迪保羅如「電兔」一樣，從右路高速壓向澳洲防線，再逼甩澳洲門將馬菲賴恩，另一位參與逼搶的祖利安艾華利斯搶到，射入空門。這招「雙鬼拍門」令阿根廷領先到2：0。

迪保羅及艾華利斯合作逼搶，令馬菲賴恩失誤，艾華利斯射成2：0。（Getty Images）

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論這個入球的功勞，迪保羅甚至比艾華利斯還要大。若非他的高速壓逼，從右路瞬間壓到馬菲賴恩身邊，這位澳洲門將也未必慌失失犯錯。艾華利斯賽後談到這個入球時，也提到迪保羅的貢獻，他說：「我一直嘗試高位逼搶，而這次我跟迪保羅一起去做，搶走門將的控球。」

完場後，阿根廷贏澳洲2：1晉級，迪保羅與美斯相擁。這位28歲馬德里體育會中場被稱為「美斯保鑣」，其典故源於9月對洪都拉斯的友賽，美斯被對方球員粗野撞倒，迪保羅反應激烈，帶頭為美斯討回公道。完場後，洪都拉斯職球員要求與美斯合照，有人用手拉住美斯，迪保羅將他拉開，令網民覺得迪保羅就像美斯的保鑣。

迪保羅以前在烏甸尼斯也是一名多入球及助攻的技術型球員，但在阿根廷國家隊，身在美斯這枚明月身邊，其他進攻中場也頓失光輝，他改為發揮其硬朗及好勇鬥狠的作風，維持中場的對抗及活力。迪保羅賽後說：「我覺得很舒服。我繼續成長，愈來愈有自信。我感覺體能很好，只要能夠幫助到隊友的，我都樂意去做。」

講到為隊友出頭，迪保羅當仁不讓。（Getty Images）

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