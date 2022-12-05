世界盃｜日本前田大然開紀錄　克羅地亞靠頭槌追平（持續更新）

卡塔爾世界盃2022的16強，日本暫時與克羅地亞踢成1：1。



【00：44】86分鐘，比列錫左路傳中，克羅地亞「雙鬼拍門」，柏沙歷及安迪布迪美接應亞，前者頭槌頂斜。

柏沙歷入替後多次頭槌攻門。（Getty Images）

【00：41】81分鐘，日本罰球攻勢，伊東純也右路斬入禁區，雖然被解圍，但三笘薰放直線，富安健洋接應，面對龍門，但他轉身後選擇橫傳而非射門，被中路的克羅地亞球員解圍。

【00：35】77分鐘，吉田麻也中場誤傳，比列錫截到，長驅直進，射門省中人出界。

【00：32】74分鐘，克羅地亞繼續高波傳中的戰術，柏沙歷頭槌頂斜。

【00：24】66分鐘，克羅地亞的卡拉馬歷的傳球被改變方向，安迪布迪美亞離門約8碼接應，頭槌頂斜。

【00：20】63分鐘，莫迪歷禁區外心口一控，「窩利」一抽，被權田修一撲出。

【00：18】60分鐘，日本在禁區頂組織，堂安律在波拿巴列錫力壓下一射，欠缺力度，被利華高域接住。

【00：16】57分鐘，遠藤航遠射，利華高域托出底線。

比列錫用頭槌為克羅地亞追平1：1。（Getty Images）

【00：13】55分鐘，克羅地亞中堅洛夫雲從中場偏右斬入禁區，比列錫擺脫伊東純也及富安健洋頂入，追成1：1。

+ 1

【00：03】下半場展開。

【23：47】上半場完結，日本領先克羅地亞1：0。日本在上半場最後15分鐘搶到不少控球，但合計半場控球仍只佔41%。兩隊射門次數一樣，都是3射1中目標。

前田大然慶祝入球。（Getty Images）

【23：43】43分鐘，日本右路角球有心思，又開短角球，堂安律左腳斬入禁區，吉田麻也在混戰中橫傳，最後由門前的前田大然射入，日本領先1：0。

【23：42】41分鐘，日本反擊，伊東純也左路進襲。雖然被克羅地亞逼到近角球旗死位，但日本都能夠突圍，守田英正後腳乖巧，前田大然帶出，傳予禁區頂的遠藤航，他十分冷靜，沒有分到較多空間的右路，而是他放直線予鎌田大地，後者入楔一射未能中目標。

日本這次左路組織很精彩，可惜鎌田大地一腳未能中目標。（Getty Images）

【23：38】在30分鐘後，克羅地亞縮後，日本佔較多控球，比賽節奏變慢。

【23：30】28分鐘，克羅地亞以傳中連番轟炸日本的禁區，先有祖蘭奴域右路傳中，接着到波拿巴列錫左路傳中，比列錫前柱頭槌一頂，引起後柱的混亂，日本後衛頂得住卡拉馬歷清走。

【23：25】24分鐘，克羅地亞罰球攻勢，禁區邊的加華度爾一腳炒高。

【23：22】21分鐘，伊東純也明爆波拿巴列錫，但他的傳中被利華高域接住。

【23：13】12分鐘，伊東純也右路傳中，地波急勁，很有威脅，但前柱的前田大然及後柱的長友佑都 都來遲一步。

前田大然未能接應傳中。（Getty Images）

【23：10】8分鐘，富安健洋後防犯錯，被比列錫搶到，從左路推入禁區，窄位一射被權田修一撲出。克羅地亞的卡拉馬歷想「執雞」，但日本的血肉長城頂得住。

比列錫的射門被權田修一撲出。（Getty Images）

在日本後防眾志成城之下，卡拉馬歷未能補中。（Getty Images）

【23：04】3分鐘，日本有心思的角球攻勢，伊東純也開地波，斜傳予堂安律，他在禁區頂45度角斬入去，谷口彰悟頭槌頂斜。

谷口彰悟頭槌頂斜。（Getty Images）

【23：00】日本對克羅地亞展開。

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比起分組賽末輪贏西班牙2：1，日本今場正選有3處變動，在由於板倉滉停賽，阿仙奴後衛富安健洋在今屆首次正選，他既可以踢中堅，又可以踢右閘。上場的入球功臣田中碧亦退居後備，由遠藤航擔正，拍住守田英正打防中。進攻線上，堂安律頂替久保建英打正選。日本今場可能踢三中堅，亦可能踢四後衛，視乎教練森保一怎樣安排富安健洋及伊東純也的位置。

日本正選陣容：

門將：12 權田修一

後衛：16富安健洋 、3谷口彰悟、22吉田麻也

中場：14伊東純也、6遠藤航、13守田英正 、5長友佑都

前鋒：8堂安律 、25前田大然、15鎌田大地



比起末輪分組賽和比利時0：0，克羅地亞的正選有兩處變動，後衛波拿蘇沙及前鋒利華查退居後備，波拿巴列錫及般奴柏高域擔正。

克羅地亞中場莫迪歷。（Getty Images）

克羅地亞正選陣容：

門將：1利華高域

後衛：22祖蘭奴域、6洛夫雲、20加華度爾、3波拿巴列錫

中場：10莫迪歷、11波索域、8高華錫

前鋒：9卡拉馬歷、16般奴柏高域、4比列錫



日本及克羅地亞過去3次交手，日本取得1勝1和1負，在1997年的友賽日本4：3擊敗克羅地亞，到1998年世界盃分組賽克羅地亞羸日本1：0，「格仔軍團」最終獲得季軍。兩隊最近一次交手在2006年世界盃，他們踢成0：0，一起分組賽出局。

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要數最令香港人血脈沸騰的球隊，的確捨日本其誰。首戰爆冷贏德國，次仗意外不敵哥斯達黎加，4隊同爭兩個出線席位，估不到最後擊敗西班牙，以小組首名躋身16強，三笘薰那個完全過白界前的最後一刻傳中，更是話題十足！彷彿把《足球小將》演活的「藍武士」，今晚遇上去屆亞軍克羅地亞，是青春熱血的亞洲力量改朝換代，還是老將莫迪歷領軍的「格仔兵團」更勝一籌？

國際足協後來發出片段，力證皮球尚有未完完全全過白界。（Getty Images）

日本隊今屆彷彿演活了《足球小將》的橋段。（Getty Images）

4年前領克羅地亞奪得亞軍的莫迪歷，今屆仍是克羅地亞命脈。（Getty Images）

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