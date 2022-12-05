世界盃｜日本對克羅地亞開波　正選陣容出爐（持續更新）

卡塔爾世界盃2022來到淘汰賽階段，周一（12月5日）肯定是全港球迷最期待一天，因為兩大亞洲代表日本和韓國同日出擊，分別遇上克羅地亞及巴西，若然兩軍攜手晉級，堪稱亞洲足球的大奇蹟日。

巧合的是，如果攜手殺入8強，兩隊更會於8強相遇，這大概是球迷們最期待的畫面吧？日本率先於周一晚上11時登場，能否如我們所願，關鍵當然就是日本教練森保一。

本文持續更新日本對克羅地亞的陣前消息及即時戰況，賽事於12月5日晚上11時舉行，NOW 618台直播。



【23：10】8分鐘，富安健洋後防犯錯，被比列錫搶到，從左路推入禁區，窄位一射被權田修一撲出。克羅地亞的卡拉馬歷想「執雞」，但日本的血肉長城頂得住。

【23：04】3分鐘，日本有心思的角球攻勢，伊東純也開地波，斜傳予堂安律，他在禁區頂45度角斬入去，谷口彰悟頭槌頂斜。

【23：00】日本對克羅地亞展開。

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比起分組賽末輪贏西班牙2：1，日本今場正選有3處變動，在由於板倉滉停賽，阿仙奴後衛富安健洋在今屆首次正選，他既可以踢中堅，又可以踢右閘。上場的入球功臣田中碧亦退居後備，由遠藤航擔正，拍住守田英正打防中。進攻線上，堂安律頂替久保建英打正選。日本今場可能踢三中堅，亦可能踢四後衛，視乎教練森保一怎樣安排富安健洋及伊東純也的位置。

日本正選陣容：

門將：12 權田修一

後衛：16富安健洋 、3谷口彰悟、22吉田麻也

中場：14伊東純也、6遠藤航、13守田英正 、5長友佑都

前鋒：8堂安律 、25前田大然、15鎌田大地



比起末輪分組賽和比利時0：0，克羅地亞的正選有兩處變動，後衛波拿蘇沙及前鋒利華查退居後備，波拿巴列錫及般奴柏高域擔正。

克羅地亞中場莫迪歷。（Getty Images）

克羅地亞正選陣容：

門將：1利華高域

後衛：22祖蘭奴域、6洛夫雲、20加華度爾、3波拿巴列錫

中場：10莫迪歷、11波索域、8高華錫

前鋒：9卡拉馬歷、16般奴柏高域、4比列錫



日本及克羅地亞過去3次交手，日本取得1勝1和1負，在1997年的友賽日本4：3擊敗克羅地亞，到1998年世界盃分組賽克羅地亞羸日本1：0，「格仔軍團」最終獲得季軍。兩隊最近一次交手在2006年世界盃，他們踢成0：0，一起分組賽出局。

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要數最令香港人血脈沸騰的球隊，的確捨日本其誰。首戰爆冷贏德國，次仗意外不敵哥斯達黎加，4隊同爭兩個出線席位，估不到最後擊敗西班牙，以小組首名躋身16強，三笘薰那個完全過白界前的最後一刻傳中，更是話題十足！彷彿把《足球小將》演活的「藍武士」，今晚遇上去屆亞軍克羅地亞，是青春熱血的亞洲力量改朝換代，還是老將莫迪歷領軍的「格仔兵團」更勝一籌？

國際足協後來發出片段，力證皮球尚有未完完全全過白界。（Getty Images）

日本隊今屆彷彿演活了《足球小將》的橋段。（Getty Images）

4年前領克羅地亞奪得亞軍的莫迪歷，今屆仍是克羅地亞命脈。（Getty Images）

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