世界盃｜11點日本登場撼克羅地亞　全城期待日韓同晉級｜持續更新

卡塔爾世界盃2022來到淘汰賽階段，周一（12月5日）肯定是全港球迷最期待一天，因為兩大亞洲代表日本和韓國同日出擊，分別遇上克羅地亞及巴西，若然兩軍攜手晉級，堪稱亞洲足球的大奇蹟日。

巧合的是，如果攜手殺入8強，兩隊更會於8強相遇，這大概是球迷們最期待的畫面吧？日本率先於周一晚上11時登場，能否如我們所願，關鍵當然就是日本教練森保一。

本文持續更新日本對克羅地亞的陣前消息及即時戰況，賽事於12月5日晚上11時舉行，NOW 618台直播。



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要數最令香港人血脈沸騰的球隊，的確捨日本其誰。首戰爆冷贏德國，次仗意外不敵哥斯達黎加，4隊同爭兩個出線席位，估不到最後擊敗西班牙，以小組首名躋身16強，三笘薰那個完全過白界前的最後一刻傳中，更是話題十足！彷彿把《足球小將》演活的「藍武士」，今晚遇上去屆亞軍克羅地亞，是青春熱血的亞洲力量改朝換代，還是老將莫迪歷領軍的「格仔兵團」更勝一籌？

國際足協後來發出片段，力證皮球尚有未完完全全過白界。（Getty Images）

日本隊今屆彷彿演活了《足球小將》的橋段。（Getty Images）

4年前領克羅地亞奪得亞軍的莫迪歷，今屆仍是克羅地亞命脈。（Getty Images）

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