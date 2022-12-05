世界盃｜孫興慜領韓國深夜3點登場　硬撼奪冠大熱巴西｜持續更新

日本和韓國在卡塔爾世界盃2022帶給球迷無限驚喜，碰巧的是，兩軍在淘汰賽階段同日出擊，然而韓國將與巴西爭入8強，贏波絕非易事。

若然日韓攜手晉級，堪稱亞洲足球的大奇蹟日，巧合的是兩軍將於8強合演東亞內訌。面對奪冠大熱門，韓國足球必要拿出最強的鐵血鬥志，期望最創奇蹟。

本文持續更新韓國對巴西的陣前消息及即時戰況，賽事於12月5日深夜3時舉行，NOW 618台直播。



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萬眾期待英超神射手孫興慜，偏偏他到上一仗才有一記精彩的「通坑渠」助攻，猶幸黃喜燦沒有浪費機會，最終助韓國以2：1絕殺葡萄牙，驚險地以次名出線。除了孫興慜和黃喜燦，韓國尚有靚仔中鋒曹圭成、黃仁範、李康仁等球員，同樣值得期待。

完場一刻，孫興慜的淚腺已崩潰了。（Getty Images）

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巴西有加比爾捷西斯因傷緣盡餘下賽事。（Getty Images）

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