世界盃｜摩洛哥今屆踢出驚喜　今晚11點鬥西班牙爭晉級｜持續更新

卡塔爾世界盃2022的8強席位只餘兩個，西班牙與摩洛哥在16強對碰爭取其中一席。

大概沒多少球迷預想到摩洛哥在F組以首名出線，主將薛耶治、夏基美表現給予球迷驚喜，然而今仗面對西班牙，摩洛哥可說遇上真正考驗。

本文持續更新摩洛哥對西班牙的陣前消息及即時戰況，賽事於12月6日晚上11時舉行，NOW 618台直播。



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摩洛哥在同組出線熱門比利時和克羅地亞陣容老化下，反而踢出活力，不僅有兩大球星薛耶治和夏基美表現好，全軍技術水平都明顯較其他非洲球隊優勝，但無論是2：0擊敗比利時、或是不敗之下取得7分，史上第二次出線，都令人眼前一亮。

薛耶治和夏基美。（Getty Images）

西班牙在分組賽最後一輪不敵日本，是爆冷好、走線也好，來到16強必要見真章。

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