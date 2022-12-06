世界盃｜摩洛哥今屆踢出驚喜 今晚11點鬥西班牙爭晉級｜持續更新
撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022的8強席位只餘兩個，西班牙與摩洛哥在16強對碰爭取其中一席。
大概沒多少球迷預想到摩洛哥在F組以首名出線，主將薛耶治、夏基美表現給予球迷驚喜，然而今仗面對西班牙，摩洛哥可說遇上真正考驗。
本文持續更新摩洛哥對西班牙的陣前消息及即時戰況，賽事於12月6日晚上11時舉行，NOW 618台直播。
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摩洛哥在同組出線熱門比利時和克羅地亞陣容老化下，反而踢出活力，不僅有兩大球星薛耶治和夏基美表現好，全軍技術水平都明顯較其他非洲球隊優勝，但無論是2：0擊敗比利時、或是不敗之下取得7分，史上第二次出線，都令人眼前一亮。
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西班牙在分組賽最後一輪不敵日本，是爆冷好、走線也好，來到16強必要見真章。
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卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？
卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。
西班牙對摩洛哥的勝方，晉級後將對哪隊？
西班牙對摩洛哥的勝方，晉級8強後將對葡萄牙或瑞士的勝方。葡萄牙對瑞士於12月6日深夜3時舉行。