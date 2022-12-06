世界盃｜西班牙擺無鋒陣鬥摩洛哥　加維起腳中楣｜持續更新

卡塔爾世界盃2022的8強席位只餘兩個，西班牙與摩洛哥在16強對碰爭取其中一席。

大概沒多少球迷預想到摩洛哥在F組以首名出線，主將薛耶治、夏基美表現給予球迷驚喜，然而今仗面對西班牙，摩洛哥可說遇上真正考驗。

本文持續更新摩洛哥對西班牙的陣前消息及即時戰況，賽事於12月6日晚上11時舉行，NOW 618台直播。



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【31分鐘】摩洛哥左閘馬沙拉奧前場搶到皮球，隨即禁區外施展遠特，烏尼西蒙接球時稍稍甩手，幸好有驚無險。摩洛哥與卡塔爾的關係不俗，今仗不少摩洛哥球迷入場，猶如變成半個主場，當西班牙持球時，全場喝倒彩聲不絕。

【27分鐘】西班牙攻勢開始明顯，阿辛斯奧左路殺入禁區起腳，可惜射向網側出界。

阿辛斯奧入禁區惟最後一腳射中網側。（Getty Images）

【24分鐘】摩洛哥後場組織失誤，門將耶辛尼保奴傳失，西班牙隨即取得控球，費倫托利斯回傳予加維起腳，惟射門僅僅中楣，托利斯的補射又被對方封到，原來托利斯早已在回傳時越位。

托利斯禁區內起腳被對手擋出，原來他早前已經越位在先。（Getty Images）

【20分鐘】今仗擔任正選右閘的馬高斯洛蘭迪，面對摩洛哥的保法爾，踢得有點吃力，這名摩洛哥翼鋒以多次假腳後突破落底，傳中時只得安尼斯利接應。即使摩洛哥未能製造具威脅攻勢，對比之下，摩洛哥的攻勢比西班牙更為入肉。

【10分鐘】摩洛哥中圈附近逼甩西班牙控球，保法爾策動反擊並在離門25碼左右博得犯規，夏基美罰球直接射門，可惜高出。

【5分鐘】西班牙繼續一貫的控球在腳踢法，主導戰局，摩洛哥則收後一點，靜待反擊機會。

+ 3

卡塔爾世界盃16強最後一個賽日，由西班牙鬥摩洛哥打頭陣，西班牙主帥今仗再排無鋒陣出戰，收起已攻入3球的莫拉達，改以馬高阿辛斯奧﹑費倫托利斯及丹尼爾奧莫攻堅，洛迪卡斯簡迪移後一格，與拿樸迪扼守中路，右閘則由馬高斯洛蘭迪任正選。摩洛哥方面，與上仗僅作出一個調動，薛耶治及夏基美等主力皆正選登場。

畢竟淘汰賽有機會戰至互射12碼，西班牙在上年的歐國盃正是被12碼淘汰，安歷基為免重蹈覆轍，早已要求球員們做功課，練習操刀12碼1000次。

（01美術製圖）

西班牙正選陣容（4-3-3）：

門將：23烏尼西蒙

後衛：6馬高斯洛蘭迪﹑16洛迪卡斯簡迪﹑24拿樸迪﹑18佐迪艾巴

中場：9加維﹑5布斯基斯﹑26柏迪

前鋒：11費倫托利斯﹑10馬高阿辛斯奧﹑21丹尼爾奧莫



摩洛哥正選陣容（4-3-3）：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美﹑5阿古特﹑6路曼沙斯﹑3馬沙拉奧

中場：8奧拿希﹑4蘇夫恩岩拉伯特﹑15阿馬拿

前鋒：7薛耶治﹑19安尼斯利﹑17保法爾



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摩洛哥在同組出線熱門比利時和克羅地亞陣容老化下，反而踢出活力，不僅有兩大球星薛耶治和夏基美表現好，全軍技術水平都明顯較其他非洲球隊優勝，但無論是2：0擊敗比利時、或是不敗之下取得7分，史上第二次出線，都令人眼前一亮。

認識摩洛哥三大重臣：

薛耶治和夏基美。（Getty Images）

西班牙在分組賽最後一輪不敵日本，是爆冷好、走線也好，來到16強必要見真章。