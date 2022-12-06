世界盃｜西班牙與摩洛哥法定時間無紀錄　需要加時決勝｜持續更新

卡塔爾世界盃2022的8強席位只餘兩個，西班牙與摩洛哥在16強對碰爭取其中一席。西班牙維持一貫控球在腳，摩洛哥則以有紀律的防守應對，兩軍在法定時間90分鐘未有交收，需要以加時分勝負。



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【97分鐘】西班牙再有調動，換入安素法迪及巴迪，希望以兩名巴塞兵增強活力。

【93分鐘】摩洛哥突然有一次單刀攻勢，後備入替的查迪拉面對門將，拿樸迪狂奔回防阻止對方射門，其後旁證示意越位在先。

下半場戰情：

西班牙下半場初段稍為施壓，加維左路被踢跌博得罰球，阿辛斯奧與奧莫處理罰球有心思，阿辛斯奧踩後，奧莫勁射，摩洛哥門將保奴打出，亦是西班牙今仗首次中目標的射門。「狂牛兵團」先作出調動，加維與阿辛斯奧雙雙被換出，由莫拉達及卡路士蘇拿入替。

隨時間過去，下半場的戰情與上半場相若，摩洛哥專注防守，西班牙圍住前場「猜傳」卻沒有太多空位。直至尼高威廉斯後備入替，戰局才有點不同，為西班牙右路帶來活力，一次右路傳中奧莫接應起腳高出。尼高威廉斯直線交給另一名後備兵莫拉達，窄角度第一時間起腳，可惜皮球在門前掠過。

莫拉達窄角球起腳，可惜門前掠過。（Getty Images）

戰至補時階段，烏尼西蒙處理回傳時再有險象，摩洛哥的伊薩蘇尼差點搶到皮球。西班牙左路攻勢，奧莫傳中，洛迪縮球避過，加上皮球彈地，保奴依然能夠撲出，結果兩軍法定時間繼續打和，需要戰至加時。

上半場戰情：

西班牙繼續一貫的控球在腳踢法，主導戰局，摩洛哥則收後一點，靜待反擊機會。摩洛哥中圈附近逼甩西班牙控球，保法爾策動反擊並在離門25碼左右博得犯規，夏基美罰球直接射門，可惜高出。

今仗擔任正選右閘的馬高斯洛蘭迪，面對摩洛哥的保法爾，踢得有點吃力，這名摩洛哥翼鋒以多次假腳後突破落底，傳中時只得安尼斯利接應。即使摩洛哥未能製造具威脅攻勢，對比之下，摩洛哥的攻勢比西班牙更為入肉。

摩洛哥後場組織失誤，門將耶辛尼保奴傳失，西班牙隨即取得控球，費倫托利斯回傳予加維起腳，惟射門僅僅中楣，托利斯的補射又被對方封到，原來托利斯早已在回傳時越位。

托利斯禁區內起腳被對手擋出，原來他早前已經越位在先。（Getty Images）

西班牙攻勢開始明顯，阿辛斯奧左路殺入禁區起腳，可惜射向網側出界。摩洛哥亦有還以顏色，左閘馬沙拉奧前場搶到皮球，隨即禁區外施展遠特，烏尼西蒙接球時稍稍甩手，幸好有驚無險。摩洛哥與卡塔爾的關係不俗，今仗不少摩洛哥球迷入場，猶如變成半個主場，當西班牙持球時，全場喝倒彩聲不絕。

阿辛斯奧入禁區惟最後一腳射中網側。（Getty Images）

摩洛哥一次攻勢，洛迪輸「孤寒波」，今仗表現搶鏡的保法爾左路接應，扣兩扣後再傳中，阿古特頭槌同樣高出，兩軍上半場打成0：0平手。

+ 3

卡塔爾世界盃16強最後一個賽日，由西班牙鬥摩洛哥打頭陣，西班牙主帥今仗再排無鋒陣出戰，收起已攻入3球的莫拉達，改以馬高阿辛斯奧﹑費倫托利斯及丹尼爾奧莫攻堅，洛迪卡斯簡迪移後一格，與拿樸迪扼守中路，右閘則由馬高斯洛蘭迪任正選。摩洛哥方面，與上仗僅作出一個調動，薛耶治及夏基美等主力皆正選登場。

畢竟淘汰賽有機會戰至互射12碼，西班牙在上年的歐國盃正是被12碼淘汰，安歷基為免重蹈覆轍，早已要求球員們做功課，練習操刀12碼1000次。

（01美術製圖）

西班牙正選陣容（4-3-3）：

門將：23烏尼西蒙

後衛：6馬高斯洛蘭迪﹑16洛迪卡斯簡迪﹑24拿樸迪﹑18佐迪艾巴

中場：9加維﹑5布斯基斯﹑26柏迪

前鋒：11費倫托利斯﹑10馬高阿辛斯奧﹑21丹尼爾奧莫



摩洛哥正選陣容（4-3-3）：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美﹑5阿古特﹑6路曼沙斯﹑3馬沙拉奧

中場：8奧拿希﹑4蘇夫恩岩拉伯特﹑15阿馬拿

前鋒：7薛耶治﹑19安尼斯利﹑17保法爾



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摩洛哥在同組出線熱門比利時和克羅地亞陣容老化下，反而踢出活力，不僅有兩大球星薛耶治和夏基美表現好，全軍技術水平都明顯較其他非洲球隊優勝，但無論是2：0擊敗比利時、或是不敗之下取得7分，史上第二次出線，都令人眼前一亮。

認識摩洛哥三大重臣：

薛耶治和夏基美。（Getty Images）

西班牙在分組賽最後一輪不敵日本，是爆冷好、走線也好，來到16強必要見真章。