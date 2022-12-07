世界盃｜葡萄牙對瑞士領先三球　21歲新秀梅開二度（持續更新）

卡塔爾世界盃2022的16強，葡萄牙對瑞士暫時領先3：0。



【04：11】51分鐘，達洛治右路底線傳中，干卡路前柱接應，快瑞士後衛高美特一步，射穿恩尼森馬「細龍門」入網，梅開二度，葡萄牙領先到3：0。

【04：05】下半場展開。

【03：49】上半場完結，葡萄牙領先瑞士2：0。兩隊上半場控球接近，葡萄牙的攻勢更加銳利，6次射門5次中目標，至於瑞士就4射2中。

【03：43】43分鐘，般奴費南迪斯送上致命直線，干卡路在禁區內再有機會射門，被恩尼森馬落地撲出底線。

干卡路射門，被恩尼森馬撲出。（Getty Images）

【03：39】38分鐘，艾迪美臣費南迪斯右路底線地波傳中，葡萄牙門將迪奧高哥斯達撲高，費奧拿頭槌一頂，迪奧高哥斯達伸高手撲到一點，再被達洛治護空門。

達洛治護空門。（Getty Images）

【03：34】33分鐘，葡萄牙角球攻勢，般奴費南迪斯直接斬入禁區，39歲的比比如空中霸王般搶頭，就在法比安舒哈及文路爾艾簡治之間一頂入網，為葡萄牙以2：0領先。比比以39歲283日成為世界盃淘汰賽最年長的入球球員。

39歲的比比頭槌頂入，成為世界盃史上第二年長的入球球員。（Getty Images）

比比慶祝入球。（Getty Images）

【03：30】30分鐘，瑞士的梳頓沙基利主射罰球，彎過人牆，直沉龍門下角，迪奧高哥斯達飛身撲出底線。

【03：21】22分鐘，葡萄牙的奧達維奧艾美臣接應隊友回傳，禁區頂遠射被恩尼森馬救到。同一分鐘，葡萄牙長傳，干卡路接應，擺脫了法比安舒哈後禁區外射門，又被恩尼森馬救到。

【03：18】17分鐘，葡萄牙前場左路界外球，祖奧菲歷斯接應，轉身妙傳入禁區，頂替C朗打正選的干卡路現身接應，在法比安舒哈防守下轉身，左腳勁抽近柱上角入網，球速快到恩尼森馬未及反應，葡萄牙領先1：0。

干卡路首次在世界盃正選，花了17分鐘就取得入球。C朗踢了514分鐘世界盃淘汰賽，仍未有任何淘汰賽入球。

【03：00】葡萄牙對瑞士的世界盃16強展開。

C朗在後備席候命。（Getty Images）

C朗女友佐真娜到場觀戰。（Getty Images）

自從2008年歐國盃分組賽對瑞士後，C朗14年來首次在國際大賽失去葡萄牙正選。他在葡萄牙連續31場大賽正選斷纜。

比起分組賽末輪以1：2不敵韓國，葡萄牙的正選作出8處大變，其中葡萄牙教練費蘭度山度士作出大膽的變動，收起37歲的隊長C朗拿度，其正選位置被賓菲加21歲小將干卡路取代。在上場對韓國的65分鐘，費蘭度山度士將C朗調走，他表示不太喜歡C朗被換離場時的反應。此外，拉菲爾古里路會取代祖奧簡斯路打左閘。

葡萄牙正選陣容：

門將：22迪奧高哥斯達

後衛：2達洛治、4魯賓戴亞斯、3比比、5拉菲爾古里路

中場：25奧達維奧艾美臣、14威廉卡華路、10貝拿度施華

前鋒：8般奴費南迪斯、26干卡路、11祖奧菲歷斯



失去正選的C朗抵達球場。（Getty Images）

瑞士正選陣容：

門將：1恩尼森馬

後衛：22法比安舒哈、5文路爾艾簡治、13列卡度洛迪古斯

防中：2艾迪美臣費南迪斯、8費奧拿、10格列沙加、17魯賓華加斯

攻中：23梳頓沙基利、15迪積比爾蘇維

前鋒：7比列安保路



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葡萄牙上仗意外不敵韓國，也造就韓國死裏逃生出線16強，今晚葡萄牙在淘汰賽遇上瑞士，誓全力爭取8強一席。

C朗。（Getty Images）

格列沙加。（Getty Images）

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