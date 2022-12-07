世界盃｜C朗失正選！葡萄牙3點鬥瑞士　爭最後一席8強｜持續更新

葡萄牙對瑞士是卡塔爾世界盃2022最後一場16強賽事，勝方將會遇上西班牙或摩洛哥的勝方，球迷自是期待「雙牙對決」。

本文持續更新葡萄牙對瑞士的陣前消息及即時戰況，賽事於12月6日深夜3時舉行，NOW 618台直播。



C朗女友佐真娜到場觀戰。（Getty Images）

比起分組賽末輪以1：2不敵韓國，葡萄牙的正選作出8處大變，其中葡萄牙教練費蘭度山度士作出大膽的變動，收起37歲的隊長C朗拿度，其正選位置被賓菲加21歲小將干卡路取代。在上場對韓國的65分鐘，費蘭度山度士將C朗調走，他表示不太喜歡C朗被換離場時的反應。此外，拉菲爾古里路會取代祖奧簡斯路打左閘。

葡萄牙正選陣容：

門將：22迪奧高哥斯達

後衛：2達洛治、4魯賓戴亞斯、3比比、5拉菲爾古里路

中場：25奧達維奧艾美臣、14威廉卡華路、10貝拿度施華

前鋒：8般奴費南迪斯、26干卡路、11祖奧菲歷斯



失去正選的C朗抵達球場。（Getty Images）

瑞士正選陣容：

門將：1恩尼森馬

後衛：2艾迪美臣費南迪斯、22法比安舒哈、5文路爾艾簡治、13列卡度洛迪古斯

防中：8費奧拿、10格列沙加

攻中：23梳頓沙基利、15迪積比爾蘇維、17魯賓華加斯

前鋒：7比列安保路



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葡萄牙上仗意外不敵韓國，也造就韓國死裏逃生出線16強，今晚葡萄牙在淘汰賽遇上瑞士，誓全力爭取8強一席。

C朗。（Getty Images）

格列沙加。（Getty Images）

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