世界盃｜C朗深夜3點領葡萄牙鬥瑞士　爭奪最後一席8強｜持續更新

葡萄牙對瑞士是卡塔爾世界盃2022最後一場16強賽事，勝方將會遇上西班牙或摩洛哥的勝方，球迷自是期待「雙牙對決」。

本文持續更新葡萄牙對瑞士的陣前消息及即時戰況，賽事於12月6日深夜3時舉行，NOW 618台直播。



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葡萄牙上仗意外不敵韓國，也造就韓國死裏逃生出線16強，今晚葡萄牙在淘汰賽遇上瑞士，誓全力爭取8強一席。

C朗。（Getty Images）

格列沙加。（Getty Images）

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