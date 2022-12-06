世界盃｜C朗深夜3點領葡萄牙鬥瑞士 爭奪最後一席8強｜持續更新
撰文：李思詠
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葡萄牙對瑞士是卡塔爾世界盃2022最後一場16強賽事，勝方將會遇上西班牙或摩洛哥的勝方，球迷自是期待「雙牙對決」。
本文持續更新葡萄牙對瑞士的陣前消息及即時戰況，賽事於12月6日深夜3時舉行，NOW 618台直播。
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葡萄牙上仗意外不敵韓國，也造就韓國死裏逃生出線16強，今晚葡萄牙在淘汰賽遇上瑞士，誓全力爭取8強一席。
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卡塔爾世界盃2022的16強賽事，有沒有免費直播？
卡塔爾世界盃2022的8場16強賽事，皆沒有免費直播，由NOW 618台直播。
葡萄牙對瑞士的勝方，晉級後將對哪隊？
葡萄牙對瑞士的勝方，晉級8強後將對西班牙或摩洛哥的勝方。西班牙對摩洛哥於12月6日晚上11時舉行。