【欖球】女子十五人主場出戰國際測試賽　陳朗詩升任主帥後首戰

香港女子十五人欖球將會連續2個周六（10日、17日）於小西灣運動場和香港足球會出戰國際測試賽，每場均會派出23名球員代迎戰哈薩克。

「測試」的除了是十五人女欖大軍，還是新任主帥陳朗詩執教港隊生涯的首戰。



香港女子十五人欖球隊自2019年11月出征荷蘭後，就一直未有參賽國際賽事，3年後終於有機會與外隊對碰，港隊將連續兩個周六與哈薩克交手。

港隊現改由前香港女子七人、十五人欖球隊隊長陳朗詩執教。（欖總提供）

國際測試賽女子十五人欖球代表名單出爐。（欖總提供）

港隊現改由前香港女子七人及十五人欖球隊隊長陳朗詩執教，一舉成為首位15 人欖球隊的華裔主帥。陳朗詩為2009 年東亞運女子七欖銅牌陣容之一，也參加過 2010 年亞運會。2017年，陳朗詩也「轉戰」十五人，成為十五人欖球世界盃香港代表的一員，2018年起加入十五人欖球教練團中，直到今年擔起主帥的重任。

陳朗詩2018年起加入十五人欖球教練團。（欖總提供）

陳朗詩目標率港隊重返世界盃

陳朗詩認為自己升格成主帥，肩負了港隊的負任，也期盼自己可以在男性主導的體育行業中立足，「想鼓勵那些努力成為體壇領袖的女性，這是我的使命之一，我希望向她們說明女性也可以自信地為自己發聲。」曾以球員身份出戰欖球世界盃的，陳朗詩坦言目標是以教練身份，率領港隊重返世界盃，今次的國際測試賽就是她的首個挑戰。

陳朗詩坦言目標是以教練身份，率領港隊重返世界盃場上。（欖總提供）

國際測試賽名單公布

陳朗詩上任後，欽點經驗主將擔任港隊雙隊長，分別是曾代表香港出戰 26 場國際賽的資深前鋒李嘉宣，以及曾出戰 25 場國際賽、香港七人欖球隊隊長高香慧 (Natasha Olson-Thorne)。除此之外，曾擊敗荷蘭的陣容中，有12位球員再度入選，包括羅辛妮杜拿(Roshini Turner)、香港七人欖球員潘凱欣、鄭樂童和梁穎懿等。

陳朗詩上任後，欽點李嘉宣和高香慧擔任港隊雙隊長。（欖總提供）

國際測試賽女子十五人欖球代表名單：



歐陽倩怡

畢皓而

米奇拉巴達莎

陳柏鈴

陳芷晴

周曦彤

鄭樂童

鄒美楠

伊洁茜

方小晴

霍山文

葛蕊霆

凱亞希拿雲尼

何維銨

何子媛

錢家裕

林恬暘

林芷欣

李嘉宣

李紫婷

梁采詩

梁穎懿

廖婉婷

林莎芘

藍嘉敏

吳其芯

高香慧

彭曉藍

潘凱恩

里花斯

懷艾蓮

蕭詠妮

蘇兒史密夫

蘇綺琦

曾靜文

曾凱嵐

曾倩欣

羅辛妮杜拿

黃苑姍

