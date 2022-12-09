劍擊世界盃｜男佩法國站無緣正賽　兩小將打出驚喜

港隊在上周戰畢香港公開賽後轉戰劍擊世界盃分站，男子佩劍法國奧爾良站今日（8日）展開資格賽，6名港將均未能躋身正賽，惟其中兩名小將陳樂熹、陳彥臻仍打出驚喜表現。



港將今周分途出擊，男﹑女子佩劍隊在法國奧爾良出戰世界盃；男﹑女子重劍世界盃則在加拿大溫哥華舉行；男、女子花劍隊亦將分別在日本東京和塞爾維亞貝爾格萊德登場。

港將羅浩天（左）在外圍賽2勝4負，無緣出線爭取正賽資格。（FIE提供）

香港男子佩劍隊在法國奧爾良站率先登場，港隊今次派出羅浩天、何思朗、陳智軒、周頌羲、陳樂熹、陳彥臻共6人出戰，其中何思朗、陳樂熹與陳彥臻在小組賽突圍而出，打入256強淘汰賽，爭取正賽資格。

陳樂熹（左）與64強資格擦身而過。（FIE提供）

何思朗、陳樂熹128強止步

亞青銀牌陳樂熹，在小組賽以2勝4負出線後，在256強與青年組世界第二的羅馬尼亞劍手Radu Nitu爭奪晉級，陳樂熹於一直領先下，以15：8勇挫對手。晉級後，他遇上世界排名第24的烏克蘭劍手Andriy Yagodka，陳樂熹一度領先 3：2，被對手反超前後再取得領先，中段他連取3分拉開至11：7，惟末段失誤下以13：15不敵對手，無緣首闖世界盃64強。

於小組賽獲4勝2負的何思朗，則在256強遇上東道主劍手Evan Fraboulet ，最終以15：10擊敗對手。惟晉級後被意大利對手Dario Cavaliere在初段打出一波8：1攻勢，終以8 ：15落敗，無緣正賽。

何思朗躋身淘汰賽階段，在128強遭淘汰出局。（資料圖片／鄭子峰攝）

19歲小將打出驚喜



19歲的陳彥臻是次第一次隨隊遠征世界盃，他在5場小組賽獲4勝1負，成功出線256強爭取正賽資格。



面對18歲烏克蘭對手Tymur Terzi，陳彥臻在初段已主導比賽節奏，更一度領先11：8，惟其後被對手力追至11：13。關鍵時刻，陳彥臻被連攻4分，終以13：15遭反撲，無緣晉級。

陳彥臻現時在青年組香港排名第6、成年組則排第18。他曾在今夏8月的香港青少年劍擊錦標賽取得男子佩劍冠軍，是他在該賽事的最佳成績。不足半年，他再於生涯首個世界盃打出驚喜，於下個賽事突破可期。

陳彥臻（右）首次出戰世界盃，僅輸一場在小組賽突圍而出。（FIE）

此外，男子花劍包括張家朗、蔡俊彥和張小倫等港將，以及男重、女花和女佩代表，將在周五（9日）分途出擊。

男佩世界盃奧爾良站名單：

羅浩天、何思朗、陳智軒、周頌羲、陳樂熹、陳彥臻



女佩世界盃奧爾良站名單：

歐倩瑩、朱詠翹 、梁洛文、薜雅齊



男花世界盃東京站名單：

張家朗、蔡俊彥、崔浩然、張小倫、蔣翱駿、吳諾弘、楊子加、鄭鐵男、梁千雨、陳建雄、招文韜、林浩朗



女花世界盃貝爾格萊德站名單：

鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄、范琳娜



男重世界盃溫哥華站名單：

方凱申、周澤軒、吳浩天、劉昊峯、何瑋桁、黎家俊、高映川、黃雋軒、黃浩軒、YEUNG Samuel Tin Yui



女重世界盃溫哥華站名單：

江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、連翊希、朱嘉望 、方心、陳𨯚琳、陳祉澄 、陳海琳



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