世界盃2022｜克羅地亞對巴西開波　正選陣容出爐（持續更新）

世界盃8強，巴西對克羅地亞暫時踢成0：0。



【23：15】在頭15分鐘，巴西控球佔優，多次利用雲尼斯奧斯的左路，只製造到一次不太有威脅的遠射，克羅地亞的防守及逼搶都很緊密。克羅地亞就靠兩翼進襲，比列錫及柏沙歷都試過傳中，但中路的隊友未能接應。

【23：05】5分鐘，雲尼斯奧斯禁區外右腳試射，欠缺角度，被利華高域接實。

【23：00】巴西對克羅地亞的世界盃8強展開。

克羅地亞正選陣容：

門將：1利華高域

後衛：22祖蘭奴域、6洛夫雲、20加華度爾、19波拿蘇沙

中場：10莫迪歷、11波索域、8高華錫

前鋒：15柏沙歷、9卡拉馬歷、4比列錫



比起16強淘汰日本，克羅地亞的正選有兩處變動，波拿蘇沙傷癒頂替波拿巴列錫打左閘，另外前線的柏沙歷取代了般奴柏高域。至於巴西則沿用上場大勝韓國4：1的正選。

莫迪歷向球迷揮手。（Getty Images）

巴西正選陣容：

門將：1艾利臣比加

後衛：14艾達米列達奧、4馬昆賀斯、3堤亞高施華、2丹尼路雷斯

防中：7盧卡斯柏基達、5卡斯米路

攻中：11拉芬夏、10尼馬、20雲尼斯奧斯

前鋒：9李察利臣



小數據：巴西過去4次在各項賽事對克羅地亞不敗（4勝1和）。

小數據：克羅地亞在世界盃5次面對南美球隊，其中4場都輸波，除了上屆贏阿根廷3：0。

尼馬熱身。（Getty Images）

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

巴西作為奪冠大熱，在16強一戰以4：1大勝韓國，晉級淘汰賽後漸現強隊之姿，今仗面對克羅地亞，自是被看高一線。至於「格仔軍團」，上仗與日本踢足120分鐘最終互射12碼勝出，盡顯一貫韌力，體力恢復進度誓成今仗關鍵。對球迷而言，37歲老將莫迪歷仍是睇一場少一場。

巴西賽前訓練，非常輕鬆。（Getty Images）

大概沒有球迷不佩服老將莫迪歷。（Getty Images）

巴西陣前消息：

克羅地亞陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】克羅地亞1：1日本（克羅地亞互射12碼勝3：1）

日本由前田大然開紀錄，克羅地亞由比列錫追平，兩隊到加時仍再沒有增添比數，120分鐘後踢成1：1，要以互射12碼分勝負。日本3名球員「宴客」被撲出，最後克羅地亞在互射12碼贏3：1。

【16強】巴西4：1韓國

巴西由雲尼斯奧斯﹑尼馬﹑李察利臣及柏基達各建一功，輕鬆領先4球，韓國由白昇浩遠射「破蛋」，最終巴西以4：1輕取韓國晉級，將與克羅地亞爭入4強。

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