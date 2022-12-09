世界盃2022｜ViuTV 11點免費直播 克羅地亞8強撼巴西｜持續更新
撰文：李思詠
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球迷們經過世界盃16強沒有免費直播的日子，今晚終於可以再次打開ViuTV，免費欣賞8強巴西火併去屆亞軍克羅地亞，賽事周五（12月9日）晚上11時展開，ViuTV免費直播。另一場8強荷蘭對阿根廷，將於周五深夜3時展開，「荷亞戰」並無免費直播。
本文將持續更新巴西對克羅地亞的陣前消息及比賽戰況。
【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】
12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）
12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷
12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）
12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭
巴西作為奪冠大熱，在16強一戰以4：1大勝韓國，晉級淘汰賽後漸現強隊之姿，今仗面對克羅地亞，自是被看高一線。至於「格仔軍團」，上仗與日本踢足120分鐘最終互射12碼勝出，盡顯一貫韌力，體力恢復進度誓成今仗關鍵。對球迷而言，37歲老將莫迪歷仍是睇一場少一場。
巴西陣前消息：
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克羅地亞陣前消息：
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回顧兩隊16強表現：
日本由前田大然開紀錄，克羅地亞由比列錫追平，兩隊到加時仍再沒有增添比數，120分鐘後踢成1：1，要以互射12碼分勝負。日本3名球員「宴客」被撲出，最後克羅地亞在互射12碼贏3：1。
巴西由雲尼斯奧斯﹑尼馬﹑李察利臣及柏基達各建一功，輕鬆領先4球，韓國由白昇浩遠射「破蛋」，最終巴西以4：1輕取韓國晉級，將與克羅地亞爭入4強。
有用連結：
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
卡塔爾世界盃8強賽事，有沒有免費直播？
卡塔爾世界盃8強賽事，巴西對克羅地亞及葡萄牙對摩洛哥將有ViuTV免費直播。
卡塔爾世界盃8強賽事何時舉行？
卡塔爾世界盃8強賽事，將於香港時間12月9日及12月10日的晚上11時和深夜3時舉行。