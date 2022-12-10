世界盃2022｜荷蘭對阿根廷開波　美斯妙傳破僵局（持續更新）

世界盃8強，阿根廷暫時領先荷蘭1：0。



【03：40】40分鐘，美斯在禁區內面對荷蘭的嚴密防線，仍能轉身一射，被路柏特接住。

【03：36】35分鐘，美斯中路推進，引來尼敦阿基、迪魯恩等的注意，他突然放一記致命傳球入禁區，右翼衛拿侯爾盧斯路擺脫戴利白蘭特接應一控，快過補位的華基爾雲迪積克一步射入，為阿根廷開紀錄領先1：0。

拿侯爾盧斯路接應美斯傳球射入，阿根廷領先1：0。（Getty Images）

拿侯爾盧斯路慶祝入球。（Getty Images）

【03：34】33分鐘，阿根廷右路進襲，傳予後上的迪保羅在禁區頂一射，被路柏特接住。

【03：24】24分鐘，荷蘭禁區頂中路組織，貝雲積起腳射地波，完全不中目標。

【03：22】22分鐘，美斯從左腳遠射，偏離目標。

【03：00】荷蘭對阿根廷的8強比賽展開。

荷蘭正選排陣：

門將：23路柏特

後衛：2祖利安添巴、4華基爾雲迪積克、5尼敦阿基

中場：22杜費斯、15迪魯恩、21法蘭基迪莊、17戴利白蘭特

前鋒：10迪比、8加普、7貝雲積



美斯太太安東莉娜入場觀戰，在旁的是美斯的兒子。（Getty Images）

阿根廷正選排陣：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、25利辛度馬天尼斯、8馬高斯阿古拿

中場：7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打

前鋒：9祖利安艾華利斯、10美斯



【球迷注意】荷蘭對阿根廷的8強賽事，**沒有**免費直播。

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

論戲碼，荷蘭對阿根廷極具世界盃強強對碰的氣氛，兩軍的對決也令老一輩球迷憶起九十年代的大戰，當時荷蘭有一代球王柏金（Dennis Bergkamp）憑一記金球終結阿根廷的晉級路，「藍白軍團」今仗可會由新一代球王美斯復仇？

球迷們重拾回憶：

世界盃8強阿根廷對荷蘭︱每次對碰都是經典 伯金98年金球最難忘

美斯今晚再次登場。（Getty Images）

荷蘭人腳平平，還看戰術大師雲高爾。（Getty Images）

阿根廷陣前消息：

荷蘭陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】荷蘭3：1美國

荷蘭是首支晉級8強的球隊，他們靠右翼衛杜費斯光芒四射的表現，以3：1擊敗美國。杜費斯今場有1個入球及2次助攻，他分別助攻迪比及戴利白蘭特。

【16強】阿根廷2：1澳洲

阿根廷在同一晚另一場16強，以2：1淘汰澳洲，將會在8強對荷蘭。阿根廷今場由美斯先開紀錄，再由祖利安艾華利斯擴大比數，雖然末段被澳洲破蛋，但都守得住勝局。

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程