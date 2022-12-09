世界盃2022｜荷蘭阿根廷演8強大戰　深夜3時舉行｜持續更新

球迷們經過世界盃16強沒有免費直播的日子，今晚終於可以再次打開ViuTV，但注意周五（12月9日）深夜3時上演的8強大戰荷蘭對阿根廷，並無免費直播。

本文將持續更新荷蘭對阿根廷的陣前消息及比賽戰況，賽事NOW 618台直播。



【球迷注意】荷蘭對阿根廷的8強賽事，**沒有**免費直播。

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

論戲碼，荷蘭對阿根廷極具世界盃強強對碰的氣氛，兩軍的對決也令老一輩球迷憶起九十年代的大戰，當時荷蘭有一代球王柏金（Dennis Bergkamp）憑一記金球終結阿根廷的晉級路，「藍白軍團」今仗可會由新一代球王美斯復仇？

球迷們重拾回憶：

世界盃8強阿根廷對荷蘭︱每次對碰都是經典 伯金98年金球最難忘

美斯今晚再次登場。（Getty Images）

荷蘭人腳平平，還看戰術大師雲高爾。（Getty Images）

阿根廷陣前消息：

荷蘭陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】荷蘭3：1美國

荷蘭是首支晉級8強的球隊，他們靠右翼衛杜費斯光芒四射的表現，以3：1擊敗美國。杜費斯今場有1個入球及2次助攻，他分別助攻迪比及戴利白蘭特。

【16強】阿根廷2：1澳洲

阿根廷在同一晚另一場16強，以2：1淘汰澳洲，將會在8強對荷蘭。阿根廷今場由美斯先開紀錄，再由祖利安艾華利斯擴大比數，雖然末段被澳洲破蛋，但都守得住勝局。

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