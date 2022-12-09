世界盃2022｜荷蘭阿根廷演8強大戰 深夜3時舉行｜持續更新
撰文：李思詠
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球迷們經過世界盃16強沒有免費直播的日子，今晚終於可以再次打開ViuTV，但注意周五（12月9日）深夜3時上演的8強大戰荷蘭對阿根廷，並無免費直播。
本文將持續更新荷蘭對阿根廷的陣前消息及比賽戰況，賽事NOW 618台直播。
【球迷注意】荷蘭對阿根廷的8強賽事，**沒有**免費直播。
【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】
12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）
12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷
12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）
12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭
論戲碼，荷蘭對阿根廷極具世界盃強強對碰的氣氛，兩軍的對決也令老一輩球迷憶起九十年代的大戰，當時荷蘭有一代球王柏金（Dennis Bergkamp）憑一記金球終結阿根廷的晉級路，「藍白軍團」今仗可會由新一代球王美斯復仇？
球迷們重拾回憶：
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阿根廷陣前消息：
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荷蘭陣前消息：
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回顧兩隊16強表現：
荷蘭是首支晉級8強的球隊，他們靠右翼衛杜費斯光芒四射的表現，以3：1擊敗美國。杜費斯今場有1個入球及2次助攻，他分別助攻迪比及戴利白蘭特。
阿根廷在同一晚另一場16強，以2：1淘汰澳洲，將會在8強對荷蘭。阿根廷今場由美斯先開紀錄，再由祖利安艾華利斯擴大比數，雖然末段被澳洲破蛋，但都守得住勝局。
有用連結：
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
卡塔爾世界盃8強賽事，有沒有免費直播？
卡塔爾世界盃8強賽事，巴西對克羅地亞及葡萄牙對摩洛哥將有ViuTV免費直播。
卡塔爾世界盃8強賽事何時舉行？
卡塔爾世界盃8強賽事，將於香港時間12月9日及12月10日的晚上11時和深夜3時舉行。