世界盃｜日本隊獲岸田文雄接見　首相即場與森保一交換筆記

日本隊在世界盃16強不敵克羅地亞後歸國，在機場受英雄式歡迎。球隊其後獲日本首相岸田文雄接見，主帥森保一更即場與對方交換筆記。



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日本首相岸田文雄接見「藍武士」成員。（路透社）

早前日本16強出局後，岸田文雄已在Twitter發文感謝球隊努力，並表示球隊為眾人帶來激情與勇氣。他周四（8日）在日本首相辦公室接見球隊成員，日本足協會長田嶋幸三、主帥森保一、球員吉田麻也、長友佑都等均有出席。

岸田文雄在會面中肯定日本隊的表現，稱自己有觀看所有比賽，形容他們的成就「震驚世界並為球迷帶來勇氣」，並希望眾人現時好好休養，他日再創佳績。

此外，森保一在世界盃比賽時曾即場寫筆記，令球迷熱議。岸田文雄稱自己亦知道這件事，並表示自己的筆記過往亦被討論，因此與森保一即場交流，他們隨後更拿出自己的筆記，並在上面簽名交換。

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兩人交換筆記過程：

本身來自廣島的岸田文雄更分享自己與森保一的關係，指自己與曾執教廣島三箭的森保一有交情，兩人一直是好朋友。

森保一表示希望繼續執教日本隊。（Getty Images）

日本隊在世界盃分組賽曾以2：1擊敗德國與西班牙，晉級16強後僅在互射12碼階段不敵克羅地亞。森保一會面後指很開心球員實力獲世界認可，至於被問及去留問題時，他表示「希望繼續留任一段時間」。